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Лавров назвал обвинения со стороны Парижа из-за Африки клиническим случаем - РИА Новости, 15.02.2023
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Лавров назвал обвинения со стороны Парижа из-за Африки клиническим случаем
Лавров назвал обвинения со стороны Парижа из-за Африки клиническим случаем - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров назвал обвинения со стороны Парижа из-за Африки клиническим случаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения Парижа в адрес Москвы по вопросу Африки, заявил, что это клинический случай, который говорит о... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:30
2023-02-15T12:49
африка
франция
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения Парижа в адрес Москвы по вопросу Африки, заявил, что это клинический случай, который говорит о попытке "переложить с больной головы на здоровую".Ранее МИД Франции в ответ на критику официального представителя МИД России Марии Захаровой обвинил Россию в ведении "неоколониальной политики" в Африке."Париж, совершивший вместе с другими еврограндами многочисленные кровавые преступления на континенте, и сегодня рассматривающие Африку открыто как свой задний двор, выдвигает обвинения в адрес Москвы, которая сыграла ведущую решающую роль в освобождении континента от колониального гнета, в содействии становления их государственности, создания основ экономики и обороноспособности. Случай клинический. Как говорится, с больной головы на здоровую. Комментарии излишни", - сказал министр, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
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африка, франция, в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Африка, Франция, В мире, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:30 15.02.2023 (обновлено: 12:49 15.02.2023)
 
Лавров назвал обвинения со стороны Парижа из-за Африки клиническим случаем

Лавров: Франция, обвиняя Россию из-за Африки, перекладывает с больной головы на здоровую

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения Парижа в адрес Москвы по вопросу Африки, заявил, что это клинический случай, который говорит о попытке "переложить с больной головы на здоровую".
Ранее МИД Франции в ответ на критику официального представителя МИД России Марии Захаровой обвинил Россию в ведении "неоколониальной политики" в Африке.
"Париж, совершивший вместе с другими еврограндами многочисленные кровавые преступления на континенте, и сегодня рассматривающие Африку открыто как свой задний двор, выдвигает обвинения в адрес Москвы, которая сыграла ведущую решающую роль в освобождении континента от колониального гнета, в содействии становления их государственности, создания основ экономики и обороноспособности. Случай клинический. Как говорится, с больной головы на здоровую. Комментарии излишни", - сказал министр, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
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АфрикаФранцияВ миреРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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