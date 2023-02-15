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Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику - РИА Новости, 15.02.2023
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Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику
Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику - РИА Новости, 15.02.2023
Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику
Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш осуществляется в соответствии графиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангладеш РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:36
2023-02-15T09:36
в мире
россия
бангладеш
дакка (город)
аэс руппур
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш осуществляется в соответствии графиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангладеш "Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш (включая поставки необходимого оборудования) осуществляется в соответствии с установленным графиком", - сообщили в посольстве. Там отметили, что в январе-феврале этого года в порт города Монгла "благополучно прибыли три корабля для доставки грузов на строящуюся электростанцию". "Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.
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в мире, россия, бангладеш, дакка (город), аэс руппур
В мире, Россия, Бангладеш, Дакка (город), АЭС Руппур
09:36 15.02.2023
 
Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику

Посольство России: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику

© Фото : РосатомСтроительство АЭС "Руппур" в Бангладеш
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Росатом
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш осуществляется в соответствии графиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангладеш
"Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш (включая поставки необходимого оборудования) осуществляется в соответствии с установленным графиком", - сообщили в посольстве.
Там отметили, что в январе-феврале этого года в порт города Монгла "благополучно прибыли три корабля для доставки грузов на строящуюся электростанцию".
"Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
09:18
Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов
 
В миреРоссияБангладешДакка (город)АЭС Руппур
 
 
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