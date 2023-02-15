https://ria.ru/20230215/aes-1852080406.html

Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику

Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику - РИА Новости, 15.02.2023

Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику

Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш осуществляется в соответствии графиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангладеш РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:36

2023-02-15T09:36

2023-02-15T09:36

в мире

россия

бангладеш

дакка (город)

аэс руппур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771837894_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2815d287b429084238bb9fdb8dff71ee.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш осуществляется в соответствии графиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангладеш "Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш (включая поставки необходимого оборудования) осуществляется в соответствии с установленным графиком", - сообщили в посольстве. Там отметили, что в январе-феврале этого года в порт города Монгла "благополучно прибыли три корабля для доставки грузов на строящуюся электростанцию". "Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.

https://ria.ru/20230215/bangladesh-1852077777.html

россия

бангладеш

дакка (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, бангладеш, дакка (город), аэс руппур