https://ria.ru/20230215/aes-1852080406.html
Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику
Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику - РИА Новости, 15.02.2023
Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику
Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш осуществляется в соответствии графиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангладеш РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:36
2023-02-15T09:36
2023-02-15T09:36
в мире
россия
бангладеш
дакка (город)
аэс руппур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771837894_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2815d287b429084238bb9fdb8dff71ee.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш осуществляется в соответствии графиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангладеш "Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш (включая поставки необходимого оборудования) осуществляется в соответствии с установленным графиком", - сообщили в посольстве. Там отметили, что в январе-феврале этого года в порт города Монгла "благополучно прибыли три корабля для доставки грузов на строящуюся электростанцию". "Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.
https://ria.ru/20230215/bangladesh-1852077777.html
россия
бангладеш
дакка (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771837894_157:0:1122:724_1920x0_80_0_0_5878ed0481ae8d3df0a84f9ec102a40a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бангладеш, дакка (город), аэс руппур
В мире, Россия, Бангладеш, Дакка (город), АЭС Руппур
Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику
Посольство России: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику