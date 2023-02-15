https://ria.ru/20230215/aerostat-1852054642.html

США допускают, что аэростат КНР мог попасть в их небо случайно, пишут СМИ

США допускают, что аэростат КНР мог попасть в их небо случайно, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023

США допускают, что аэростат КНР мог попасть в их небо случайно, пишут СМИ

США допускают возможность того, что сбитый над Атлантикой аэростат КНР мог попасть в их небо случайно и спровоцированная данным инцидентом международная... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T02:02

2023-02-15T02:02

2023-02-15T03:16

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сша

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хайнань

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США допускают возможность того, что сбитый над Атлантикой аэростат КНР мог попасть в их небо случайно и спровоцированная данным инцидентом международная напряженность стала, как минимум отчасти, результатом ошибки, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных должностных лиц.Согласно этим данным, к тому моменту, как сбитый над Атлантикой аэростат попал в воздушное пространство США, американские военные и разведка уже почти неделю наблюдали за ним, начиная с того момента, как аппарат взлетел с острова Хайнань.Согласно новым данным, как добавляют собеседники, следует, что последовавшая за сбитием аэростата напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином могла стать, по крайней мере частично, результатом ошибки.Аналитики США пока не могут с уверенностью сказать, было ли "очевидное отклонение" китайского аэростата случайным или преднамеренным, но уверены, что запущенный с Хайнаня аппарат был предназначен для наблюдения за американскими военными объектами – вероятнее всего, в Тихом океане. Так или иначе, в Вашингтоне рассматривают данный инцидент как "серьезную ошибку" со стороны КНР, побудившую Штаты и их союзников пристальнее следить за возможностями Пекина в сфере воздушной разведки.Как утверждают источники газеты, пересечение аэростатом КНР воздушного пространства США уже само по себе стало нарушением их суверенитета, но раздражение американской стороны лишь усилило тот факт, что воздушный аппарат на некоторое время "завис" над секретными ядерными объектами в штате Монтана. Исходя из этого, в Вашингтоне считают: даже если аэростат отклонился от курса и попал в небо над США непреднамеренно, в Пекине решили "воспользоваться возможностью" и попытаться собрать чувствительные американские разведданные.

https://ria.ru/20230214/samolety-1852046781.html

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в мире, сша, китай, хайнань