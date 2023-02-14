https://ria.ru/20230214/zond-1851991637.html

Румыния поднимала истребители для проверки неизвестного метеозонда

Румыния поднимала истребители для проверки неизвестного метеозонда - РИА Новости, 14.02.2023

Румыния поднимала истребители для проверки неизвестного метеозонда

Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила подозрительный метеозонд в румынском воздушном пространстве, на проверку были отправлены истребители, но... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:06

2023-02-14T17:06

2023-02-14T17:33

румыния

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851998109_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_792e095fa8f85949d496e9fd31b5b81e.jpg

КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила подозрительный метеозонд в румынском воздушном пространстве, на проверку были отправлены истребители, но ничего не нашли, сообщила пресс-служба министерства обороны страны."Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила во вторник, 14 февраля, около 12:30 (13.30 мск) небольшую воздушную цель с характеристиками метеозонда …на высоте около 11 тысяч метров в национальном воздушном пространстве, на юго-востоке Румынии. Два самолета МиГ-21 LanceR боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО были подняты с земли и отправлены в район обнаружения "воздушной цели", - сообщается на сайте румынского минобороны.Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе примерно 30 минут, после чего вернулись на авиабазу.

https://ria.ru/20230203/shpionazh-1849485699.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

румыния, в мире