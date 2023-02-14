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Румыния поднимала истребители для проверки неизвестного метеозонда
Румыния поднимала истребители для проверки неизвестного метеозонда - РИА Новости, 14.02.2023
Румыния поднимала истребители для проверки неизвестного метеозонда
Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила подозрительный метеозонд в румынском воздушном пространстве, на проверку были отправлены истребители, но... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:06
2023-02-14T17:06
2023-02-14T17:33
румыния
в мире
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила подозрительный метеозонд в румынском воздушном пространстве, на проверку были отправлены истребители, но ничего не нашли, сообщила пресс-служба министерства обороны страны."Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила во вторник, 14 февраля, около 12:30 (13.30 мск) небольшую воздушную цель с характеристиками метеозонда …на высоте около 11 тысяч метров в национальном воздушном пространстве, на юго-востоке Румынии. Два самолета МиГ-21 LanceR боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО были подняты с земли и отправлены в район обнаружения "воздушной цели", - сообщается на сайте румынского минобороны.Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе примерно 30 минут, после чего вернулись на авиабазу.
https://ria.ru/20230203/shpionazh-1849485699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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румыния, в мире
17:06 14.02.2023 (обновлено: 17:33 14.02.2023)
Румыния поднимала истребители для проверки неизвестного метеозонда
ВВС Румынии поднимали истребители для проверки неизвестного метеозонда, но ничего не нашли
КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила подозрительный метеозонд в румынском воздушном пространстве, на проверку были отправлены истребители, но ничего не нашли, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила во вторник, 14 февраля, около 12:30 (13.30 мск) небольшую воздушную цель с характеристиками метеозонда …на высоте около 11 тысяч метров в национальном воздушном пространстве, на юго-востоке Румынии. Два самолета МиГ-21
LanceR боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО
были подняты с земли и отправлены в район обнаружения "воздушной цели", - сообщается на сайте румынского минобороны.
Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе примерно 30 минут, после чего вернулись на авиабазу.