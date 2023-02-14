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Глава "Движения первых" поддержал идею ввести ношение школьных значков
Глава "Движения первых" поддержал идею ввести ношение школьных значков - РИА Новости, 14.02.2023
Глава "Движения первых" поддержал идею ввести ношение школьных значков
Идея замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой ввести ношение школьных значков интересна, но логично сделать их не просто дополнением к школьной... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:02
2023-02-14T17:02
2023-02-14T17:02
общество
яна лантратова
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Идея замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой ввести ношение школьных значков интересна, но логично сделать их не просто дополнением к школьной форме, а атрибутами, выдаваемыми за какие-то заслуги, заявил РИА Новости председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров. Ранее Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность введения ношения патриотических значков как элемента школьной формы, дизайн которых смогут разработать дети. Она назвала целесообразным реализацию идеи под патронажем "Движения первых". "Сама идея создания значков как атрибута школьной формы достаточно интересна. Было бы логично, если бы они отражали в том числе принадлежность к начальной, средней или старшей школе. Чтобы выдавались за конкретные дела и поступки, а не просто как дополнение к школьной форме. Тогда бы ценность каждого такого значка для ребенка была бы несоизмеримо выше", - сказал Гуров. Он напомнил, что участники движения скоро посетят новую академию Росмолодежи "Меганом", где займутся разработкой атрибутики "Движения первых". По словам Гурова, в рамках этого же мероприятия дети смогут представить и свои предложения для школьных значков.
https://ria.ru/20230130/uchebnik-1848327587.html
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общество, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Глава "Движения первых" поддержал идею ввести ношение школьных значков
Глава "Движения первых" Гуров поддержал идею ввести ношение школьных значков
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Идея замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой ввести ношение школьных значков интересна, но логично сделать их не просто дополнением к школьной форме, а атрибутами, выдаваемыми за какие-то заслуги, заявил РИА Новости председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.
Ранее Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову
с просьбой рассмотреть возможность введения ношения патриотических значков как элемента школьной формы, дизайн которых смогут разработать дети. Она назвала целесообразным реализацию идеи под патронажем "Движения первых".
"Сама идея создания значков как атрибута школьной формы достаточно интересна. Было бы логично, если бы они отражали в том числе принадлежность к начальной, средней или старшей школе. Чтобы выдавались за конкретные дела и поступки, а не просто как дополнение к школьной форме. Тогда бы ценность каждого такого значка для ребенка была бы несоизмеримо выше", - сказал Гуров.
Он напомнил, что участники движения скоро посетят новую академию Росмолодежи "Меганом", где займутся разработкой атрибутики "Движения первых". По словам Гурова, в рамках этого же мероприятия дети смогут представить и свои предложения для школьных значков.