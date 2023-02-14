Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Глава государства отметил, что в ликвидации последствий трагедии участвуют около 250 тысяч сотрудников из 71 провинции республики. В поисково-спасательных работах задействовали свыше 35 тысяч человек. Количество строительной техники достигло 12 335 единиц, самолетов — 76, судов — 26.Турецкий лидер подчеркнул, что погодные условия сильно затруднили усилия по спасению людей и восстановлению инфраструктуры, проблемы возникли и с водоснабжением.В марте власти приступят к строительству 30 тысяч жилых домов в зоне землетрясений в отдаленности от линий сейсмических разломов.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Оно стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч человек. В десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1414 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Турецкий лидер подчеркнул, что погодные условия сильно затруднили усилия по спасению людей и восстановлению инфраструктуры, проблемы возникли и с водоснабжением.
"Мы уже удовлетворили потребности 1,6 миллиона пострадавших от землетрясения в размещении в государственных общежитиях и гостиницах. По нашим оценкам, 2,2 миллиона граждан покинули регион путем эвакуации и собственными силами", — уточнил Эрдоган.
В марте власти приступят к строительству 30 тысяч жилых домов в зоне землетрясений в отдаленности от линий сейсмических разломов.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Оно стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч человек. В десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1414 человек, пострадали свыше двух тысяч.
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