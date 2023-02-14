https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1852032339.html

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек - РИА Новости, 14.02.2023

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T20:12

2023-02-14T20:12

2023-02-14T22:03

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

сирия

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АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Глава государства отметил, что в ликвидации последствий трагедии участвуют около 250 тысяч сотрудников из 71 провинции республики. В поисково-спасательных работах задействовали свыше 35 тысяч человек. Количество строительной техники достигло 12 335 единиц, самолетов — 76, судов — 26.Турецкий лидер подчеркнул, что погодные условия сильно затруднили усилия по спасению людей и восстановлению инфраструктуры, проблемы возникли и с водоснабжением.В марте власти приступят к строительству 30 тысяч жилых домов в зоне землетрясений в отдаленности от линий сейсмических разломов.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Оно стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч человек. В десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1414 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230213/nurdagy-1851761640.html

турция

анкара (провинция)

сирия

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Евгения Нефедова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, сирия