https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1852027375.html

На Украине пригрозили Зеленскому проблемами после потери Артемовска

На Украине пригрозили Зеленскому проблемами после потери Артемовска - РИА Новости, 14.02.2023

На Украине пригрозили Зеленскому проблемами после потери Артемовска

Потеря украинской армией Артемовска спровоцирует волну народного недовольства, что при определенных обстоятельствах грозит свержением президента Владимира... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:27

2023-02-14T19:27

2023-02-14T20:36

в мире

украина

артемовск

киев

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Потеря украинской армией Артемовска спровоцирует волну народного недовольства, что при определенных обстоятельствах грозит свержением президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат — и уже Зеленскому не удастся выскочить. <…> Его ждет просто аутодафе (Публичное сожжение еретиков в Средние века. — Прим. ред.) вместе с Ермаком и Залужным, причем очень быстро", — отметил он.Соскин обратил внимание, что сейчас украинский лидер находится в трудном положении: российские войска одерживают новые победы, а внутри страны продолжает расти недовольство политикой властей."Вам (Зеленскому. — Прим. ред.) не помогут, поскольку на сегодняшний день внутренняя политическая и социальная ситуация на Украине очень нестабильная", — подытожил экс-советник.Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от крупного города Горловки. Как рассказал врио главы республики Денис Пушилин, сейчас российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ.

https://ria.ru/20230212/soledar-1851518722.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

украина

артемовск

киев

донецкая народная республика

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в мире, украина, артемовск, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, донецкая народная республика