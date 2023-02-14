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Назначенные Киевом власти Херсона запретили фото и видеосъемку в городе - РИА Новости, 14.02.2023
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Назначенные Киевом власти Херсона запретили фото и видеосъемку в городе
Назначенные Киевом власти Херсона запретили фото и видеосъемку в городе - РИА Новости, 14.02.2023
Назначенные Киевом власти Херсона запретили фото и видеосъемку в городе
Назначенные Киевом власти Херсона запретили в городе фото и видеосъемку, а также использование видеорегистраторов в автомобилях. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T22:48
2023-02-14T22:48
в мире
херсон
киев
херсонская область
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Назначенные Киевом власти Херсона запретили в городе фото и видеосъемку, а также использование видеорегистраторов в автомобилях. "На территории Херсонской городской территориальной общины введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, незадействованных в мероприятиях правового режима, а именно: на дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны)", - говорится на странице подконтрольного Киеву городского совета Херсона в соцсети. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона - город Херсон.
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в мире, херсон, киев, херсонская область
В мире, Херсон, Киев, Херсонская область
22:48 14.02.2023
 
Назначенные Киевом власти Херсона запретили фото и видеосъемку в городе

Назначенные Киевом власти Херсона ввели запрет фото и видеосъемку в городе

© Depositphotos.com / strixcodeАвтомобильный видеорегистратор
Автомобильный видеорегистратор - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Depositphotos.com / strixcode
Автомобильный видеорегистратор. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Назначенные Киевом власти Херсона запретили в городе фото и видеосъемку, а также использование видеорегистраторов в автомобилях.
"На территории Херсонской городской территориальной общины введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, незадействованных в мероприятиях правового режима, а именно: на дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны)", - говорится на странице подконтрольного Киеву городского совета Херсона в соцсети.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона - город Херсон.
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