https://ria.ru/20230214/wwf-1852027990.html

WWF оценил результаты программы по сохранению тигров и леопардов в России

WWF оценил результаты программы по сохранению тигров и леопардов в России - РИА Новости, 14.02.2023

WWF оценил результаты программы по сохранению тигров и леопардов в России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал отличным результатом программы по сохранению и развитию популяции тигров и леопардов в России. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:34

2023-02-14T19:34

2023-02-14T19:34

россия

сергей иванов (политик)

всемирный фонд дикой природы

общество

природа

животные

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал отличным результатом программы по сохранению и развитию популяции тигров и леопардов в России. Ранее WWF России заявлял о недостатке финансирования природоохранных программ. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал это неправдой и добавил, что WWF "уж очень много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов". "Когда речь идет о недостаточном финансировании, имеются в виду все редкие виды животных (а не только тигры и леопарды)", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20230212/zveri-1850690664.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей иванов (политик), всемирный фонд дикой природы, общество, природа, животные