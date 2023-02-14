https://ria.ru/20230214/wwf-1852027990.html
WWF оценил результаты программы по сохранению тигров и леопардов в России
WWF оценил результаты программы по сохранению тигров и леопардов в России - РИА Новости, 14.02.2023
WWF оценил результаты программы по сохранению тигров и леопардов в России
Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал отличным результатом программы по сохранению и развитию популяции тигров и леопардов в России. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:34
2023-02-14T19:34
2023-02-14T19:34
россия
сергей иванов (политик)
всемирный фонд дикой природы
общество
природа
животные
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал отличным результатом программы по сохранению и развитию популяции тигров и леопардов в России. Ранее WWF России заявлял о недостатке финансирования природоохранных программ. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал это неправдой и добавил, что WWF "уж очень много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов". "Когда речь идет о недостаточном финансировании, имеются в виду все редкие виды животных (а не только тигры и леопарды)", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20230212/zveri-1850690664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей иванов (политик), всемирный фонд дикой природы, общество, природа, животные
Россия, Сергей Иванов (политик), Всемирный фонд дикой природы, Общество, природа, Животные
WWF оценил результаты программы по сохранению тигров и леопардов в России
WWF назвал результат программы по сохранению тигров и леопардов в России отличным