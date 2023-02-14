https://ria.ru/20230214/wildberries-1851919195.html

Wildberries аннулировал продавцам начисления на отмененные заказы

Wildberries аннулировал продавцам начисления на отмененные заказы - РИА Новости, 14.02.2023

Wildberries аннулировал продавцам начисления на отмененные заказы

Маркетплейс Wildberries за последние четыре месяца аннулировал начисления на общую сумму в 60 миллионов рублей за отмененные заказы продавцам, которые ранее... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:12

2023-02-14T13:12

2023-02-14T13:12

технологии

wildberries

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries за последние четыре месяца аннулировал начисления на общую сумму в 60 миллионов рублей за отмененные заказы продавцам, которые ранее передали свои данные от личных кабинетов в сторонние сервисы, в результате чего они и площадка пострадали от действий мошенников, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Для защиты продавцов в Wildberries разработан специальный алгоритм. При компрометации личного кабинета по договоренности с продавцом он аннулируется, а площадка, исходя из исключительности ситуации, отменяет начисления за невыполненные продавцом заказы. При этом предприниматель может продолжить продажи на платформе, открыв новый личный кабинет с новыми данными. Таким образом в Wildberries "простили" продавцам начисления на сумму 60 миллионов рублей за последние 4 месяца", - заявили там. Отмечается, что с прошлого года компания фиксирует рост мошенничества с личными кабинетами продавцов. По данным маркетплейса, это происходило из-за того, что продавцы передавали данные от своих личных кабинетов другим сервисам – например, занимающимся продвижением, аналитикой, а также предоставляющим другие услуги. "Получив доступ к личному кабинету, злоумышленники могли производить с ним любые действия. В большинстве случаях несанкционированные действия приводили к убыткам для продавцов и онлайн-площадки", - подчеркнули в Wildberries. В пресс-службе также напомнили, что передача доступа к личным кабинетам третьим лицам недопустима и может привести к финансовыми потерям. При этом специалисты компании оказывают бесплатные консультации, не предлагая решить возникшие вопросы в личных сообщениях в мессенджерах и соцсетях, а также не запрашивают коды из уведомлений в личных кабинетах.

https://ria.ru/20230211/wildberries-1851427244.html

https://ria.ru/20230131/vozvrat-1848761914.html

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технологии, wildberries, россия