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В Байконуре рассказали, кого касаются выплаты за участие в спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Байконуре рассказали, кого касаются выплаты за участие в спецоперации
В Байконуре рассказали, кого касаются выплаты за участие в спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023
В Байконуре рассказали, кого касаются выплаты за участие в спецоперации
Постановление главы администрации города Байконур о денежной выплате жителям города, изъявившим желание принять участие в специальной военной операции на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:36
2023-02-14T17:36
специальная военная операция на украине
байконур (город)
россия
казахстан
владимир путин
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АЛМА-АТА, 14 фев - РИА Новости. Постановление главы администрации города Байконур о денежной выплате жителям города, изъявившим желание принять участие в специальной военной операции на Украине, касается только граждан России, говорится в сообщении специального представительства президента Казахстана на комплексе "Байконур". Ранее главой администрации Байконура была установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в городе Байконур. В соцсетях казахстанцы выразили обеспокоенность тем, что таким образом в Байконуре Россией ведется вербовка граждан Казахстана для участия в военных действиях на Украине. На странице спецпредставительства президента Казахстана на комплексе "Байконур" в социальной сети отмечается, что, согласно указу президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ", призываются на военную службу только граждане РФ. Также, по информации казахстанского органа, добровольно быть призванным по мобилизации в качестве военнослужащего или принять участие в специальной военной операции может гражданин РФ-мужчина в возрасте до 60 лет. "Таким образом, действие постановления главы администрации города Байконур распространяется только на жителей города Байконур - граждан Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении. В соответствии с российско-казахстанским соглашением, город Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" город Байконур в отношениях с РФ наделен статусом, соответствующим городу федерального значения, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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байконур (город), россия, казахстан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Байконур (город), Россия, Казахстан, Владимир Путин
17:36 14.02.2023
 
В Байконуре рассказали, кого касаются выплаты за участие в спецоперации

В Байконуре заявили, что выплаты за участие в СВО касаются жителей с гражданством России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 14 фев - РИА Новости. Постановление главы администрации города Байконур о денежной выплате жителям города, изъявившим желание принять участие в специальной военной операции на Украине, касается только граждан России, говорится в сообщении специального представительства президента Казахстана на комплексе "Байконур".
Ранее главой администрации Байконура была установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в городе Байконур. В соцсетях казахстанцы выразили обеспокоенность тем, что таким образом в Байконуре Россией ведется вербовка граждан Казахстана для участия в военных действиях на Украине.
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На странице спецпредставительства президента Казахстана на комплексе "Байконур" в социальной сети отмечается, что, согласно указу президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ", призываются на военную службу только граждане РФ. Также, по информации казахстанского органа, добровольно быть призванным по мобилизации в качестве военнослужащего или принять участие в специальной военной операции может гражданин РФ-мужчина в возрасте до 60 лет.
"Таким образом, действие постановления главы администрации города Байконур распространяется только на жителей города Байконур - граждан Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.
В соответствии с российско-казахстанским соглашением, город Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" город Байконур в отношениях с РФ наделен статусом, соответствующим городу федерального значения, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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