Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
Путин в телеграмме Вучичу выразил уверенность в пользе стратегического партнерства стран
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучичу выразил уверенность в обоюдной пользе дальнейшего развития российско-сербского стратегического партнерства, сообщила администрация сербского лидера.
Телеграмму ко Дню государственности Сербии, 15 февраля, Вучичу передал во вторник посол России Александр Боцан-Харченко.
"Сербия – значимый и надежный партнер России. Высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в нынешних сложных международных обстоятельствах. Поддерживаем ваши усилия по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса. Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов", - цитирует телеграмму администрация Вучича.
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