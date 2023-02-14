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Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии - РИА Новости, 14.02.2023
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Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии - РИА Новости, 14.02.2023
Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучичу выразил уверенность в обоюдной пользе дальнейшего развития... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:48
2023-02-14T12:48
в мире
россия
сербия
белград (город)
александр вучич
владимир путин
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучичу выразил уверенность в обоюдной пользе дальнейшего развития российско-сербского стратегического партнерства, сообщила администрация сербского лидера. Телеграмму ко Дню государственности Сербии, 15 февраля, Вучичу передал во вторник посол России Александр Боцан-Харченко. "Сербия – значимый и надежный партнер России. Высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в нынешних сложных международных обстоятельствах. Поддерживаем ваши усилия по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса. Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов", - цитирует телеграмму администрация Вучича.
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в мире, россия, сербия, белград (город), александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Боцан-Харченко
12:48 14.02.2023
 
Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Путин в телеграмме Вучичу выразил уверенность в пользе стратегического партнерства стран

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучичу выразил уверенность в обоюдной пользе дальнейшего развития российско-сербского стратегического партнерства, сообщила администрация сербского лидера.
Телеграмму ко Дню государственности Сербии, 15 февраля, Вучичу передал во вторник посол России Александр Боцан-Харченко.
"Сербия – значимый и надежный партнер России. Высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в нынешних сложных международных обстоятельствах. Поддерживаем ваши усилия по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса. Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов", - цитирует телеграмму администрация Вучича.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 17:06
Вучич обсудил с зампомощника генсека НАТО военный нейтралитет Сербии
 
В миреРоссияСербияБелград (город)Александр ВучичВладимир ПутинАлександр Боцан-Харченко
 
 
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