https://ria.ru/20230214/vuchich-1851913125.html

Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии - РИА Новости, 14.02.2023

Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучичу выразил уверенность в обоюдной пользе дальнейшего развития... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:48

2023-02-14T12:48

2023-02-14T12:48

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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучичу выразил уверенность в обоюдной пользе дальнейшего развития российско-сербского стратегического партнерства, сообщила администрация сербского лидера. Телеграмму ко Дню государственности Сербии, 15 февраля, Вучичу передал во вторник посол России Александр Боцан-Харченко. "Сербия – значимый и надежный партнер России. Высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в нынешних сложных международных обстоятельствах. Поддерживаем ваши усилия по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса. Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов", - цитирует телеграмму администрация Вучича.

https://ria.ru/20230213/serbiya-1851750864.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, сербия, белград (город), александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко