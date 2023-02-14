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В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко - РИА Новости, 14.02.2023
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В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко - РИА Новости, 14.02.2023
В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:43
2023-02-14T13:00
политика
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Может", - сказал он в ответ на вопрос, может ли встреча Путина и Лукашенко пройти в пятницу.Песков также пообещал, что Кремль сообщит подробности о встрече президентов позднее.В начале февраля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить в ближайшее время дату встречи.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, белоруссия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
12:43 14.02.2023 (обновлено: 13:00 14.02.2023)
 
В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться в пятницу

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Может", - сказал он в ответ на вопрос, может ли встреча Путина и Лукашенко пройти в пятницу.
Песков также пообещал, что Кремль сообщит подробности о встрече президентов позднее.
В начале февраля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить в ближайшее время дату встречи.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 20:22Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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