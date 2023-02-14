https://ria.ru/20230214/vstrecha-1851911817.html

В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко - РИА Новости, 14.02.2023

В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:43

2023-02-14T12:43

2023-02-14T13:00

политика

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841593485_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_cd3a88bebbc4d1869957a38b6b94d90e.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Может", - сказал он в ответ на вопрос, может ли встреча Путина и Лукашенко пройти в пятницу.Песков также пообещал, что Кремль сообщит подробности о встрече президентов позднее.В начале февраля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить в ближайшее время дату встречи.

https://ria.ru/20230205/vstrecha-1849895157.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, белоруссия