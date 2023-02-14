https://ria.ru/20230214/vstrecha-1851911817.html
В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко - РИА Новости, 14.02.2023
В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:43
2023-02-14T12:43
2023-02-14T13:00
политика
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Может", - сказал он в ответ на вопрос, может ли встреча Путина и Лукашенко пройти в пятницу.Песков также пообещал, что Кремль сообщит подробности о встрече президентов позднее.В начале февраля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить в ближайшее время дату встречи.
https://ria.ru/20230205/vstrecha-1849895157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, белоруссия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
12:43 14.02.2023 (обновлено: 13:00 14.02.2023)
В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться в пятницу