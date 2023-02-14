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Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды - РИА Новости, 14.02.2023
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Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды
Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды - РИА Новости, 14.02.2023
Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды
Водоснабжение почти 700 частных и многоквартирных домов с населением более 10 тысяч человек нарушено во вторник из-за коммунальной аварии в центре Саратова,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:16
2023-02-14T19:16
происшествия
жкх
саратов
россия
вода
саратовская область
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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Водоснабжение почти 700 частных и многоквартирных домов с населением более 10 тысяч человек нарушено во вторник из-за коммунальной аварии в центре Саратова, сообщила областная прокуратура. "По имеющейся оперативной информации, около дома 81 по улице Горького Саратова произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В зоне пониженных параметров подачи водоснабжения временно находятся 450 многоквартирных домов и более 240 жилых домов частного сектора. В настоящее время ООО "Концессия водоснабжения - Саратов" ведутся работы по устранению последствий аварии", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В пресс-службе прокуратуры области уточнили РИА Новости, что водоснабжение нарушено в домах, где проживают более 10 тысяч жителей. Прокуратура Саратова начала проверку в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, ход устранения аварии и восстановление подачи воды жителям находится на контроле ведомства. В настоящее время в Саратове 6 градусов мороза.
https://ria.ru/20230205/otoplenie-1849832047.html
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происшествия, жкх, саратов, россия, вода, саратовская область
Происшествия, ЖКХ, Саратов, Россия, Вода, Саратовская область
19:16 14.02.2023
 
Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды

Более десяти тысяч жителей в центре Саратова остались без холодной воды из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Водоснабжение почти 700 частных и многоквартирных домов с населением более 10 тысяч человек нарушено во вторник из-за коммунальной аварии в центре Саратова, сообщила областная прокуратура.
"По имеющейся оперативной информации, около дома 81 по улице Горького Саратова произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В зоне пониженных параметров подачи водоснабжения временно находятся 450 многоквартирных домов и более 240 жилых домов частного сектора. В настоящее время ООО "Концессия водоснабжения - Саратов" ведутся работы по устранению последствий аварии", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
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В пресс-службе прокуратуры области уточнили РИА Новости, что водоснабжение нарушено в домах, где проживают более 10 тысяч жителей.
Прокуратура Саратова начала проверку в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, ход устранения аварии и восстановление подачи воды жителям находится на контроле ведомства.
В настоящее время в Саратове 6 градусов мороза.
Саратов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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