https://ria.ru/20230214/voda-1852026510.html

Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды

Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды - РИА Новости, 14.02.2023

Более десяти тысяч жителей Саратова остались без воды

Водоснабжение почти 700 частных и многоквартирных домов с населением более 10 тысяч человек нарушено во вторник из-за коммунальной аварии в центре Саратова,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:16

2023-02-14T19:16

2023-02-14T19:16

происшествия

жкх

саратов

россия

вода

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b60b234a7ee9127182700d194f6b0436.jpg

САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Водоснабжение почти 700 частных и многоквартирных домов с населением более 10 тысяч человек нарушено во вторник из-за коммунальной аварии в центре Саратова, сообщила областная прокуратура. "По имеющейся оперативной информации, около дома 81 по улице Горького Саратова произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В зоне пониженных параметров подачи водоснабжения временно находятся 450 многоквартирных домов и более 240 жилых домов частного сектора. В настоящее время ООО "Концессия водоснабжения - Саратов" ведутся работы по устранению последствий аварии", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В пресс-службе прокуратуры области уточнили РИА Новости, что водоснабжение нарушено в домах, где проживают более 10 тысяч жителей. Прокуратура Саратова начала проверку в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, ход устранения аварии и восстановление подачи воды жителям находится на контроле ведомства. В настоящее время в Саратове 6 градусов мороза.

https://ria.ru/20230205/otoplenie-1849832047.html

https://ria.ru/20230214/lestnitsa-1852020215.html

саратов

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, саратов, россия, вода, саратовская область