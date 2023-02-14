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Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил МИД - РИА Новости, 14.02.2023
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Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил МИД
Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил МИД - РИА Новости, 14.02.2023
Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил МИД
Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:12
2023-02-14T10:12
в мире
россия
молдавия
москва
владимир зеленский
европейский совет
майя санду
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан, заявили в МИД РФ. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. "Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России "расшатать" ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства о заявлениях Санду. Москва, добавили в МИД РФ, призывает Кишинев проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации и руководствоваться в своей работе интересами граждан, пониманием плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с РФ.
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в мире, россия, молдавия, москва, владимир зеленский, европейский совет, майя санду
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Владимир Зеленский, Европейский совет, Майя Санду
10:12 14.02.2023
 
Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил МИД

МИД: в отличие от Запада и Украины, Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан, заявили в МИД РФ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство.
"Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России "расшатать" ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства о заявлениях Санду.
Москва, добавили в МИД РФ, призывает Кишинев проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации и руководствоваться в своей работе интересами граждан, пониманием плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с РФ.
Ион Кику - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 21:08
Киев втягивает Кишинев в конфликт с Москвой, считает экс-премьер Молдавии
 
В миреРоссияМолдавияМоскваВладимир ЗеленскийЕвропейский советМайя Санду
 
 
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