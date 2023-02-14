https://ria.ru/20230214/vmeshatelstvo-1851864366.html

Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил МИД

Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил МИД - РИА Новости, 14.02.2023

Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил МИД

Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:12

2023-02-14T10:12

2023-02-14T10:12

в мире

россия

молдавия

москва

владимир зеленский

европейский совет

майя санду

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан, заявили в МИД РФ. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. "Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России "расшатать" ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства о заявлениях Санду. Москва, добавили в МИД РФ, призывает Кишинев проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации и руководствоваться в своей работе интересами граждан, пониманием плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с РФ.

https://ria.ru/20230213/kiku-1851814700.html

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молдавия

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в мире, россия, молдавия, москва, владимир зеленский, европейский совет, майя санду