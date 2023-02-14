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Глава SuperJob призвал не брать в органы власти не служивших в армии - РИА Новости, 14.02.2023
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Глава SuperJob призвал не брать в органы власти не служивших в армии
Глава SuperJob призвал не брать в органы власти не служивших в армии - РИА Новости, 14.02.2023
Глава SuperJob призвал не брать в органы власти не служивших в армии
Мужчины, не служившие в армии, должны быть полностью лишены возможности работать в органах власти, такое мнение высказал РИА Новости президент одной из... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:18
2023-02-14T13:18
политика
россия
superjob
алексей захаров
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчины, не служившие в армии, должны быть полностью лишены возможности работать в органах власти, такое мнение высказал РИА Новости президент одной из крупнейших российских рекрутинговых компаний SuperJob Алексей Захаров. "Я давно говорю, что ни один мужчина, не отслуживший в армии, не должен стать чиновником любого уровня. И 100% мужчин, не служивших в армии, должны быть лишены права избираться на любые государственные должности и быть депутатами любого уровня", - сказал Захаров. "Это не помешает им быть великими учеными, известными артистами или входить в список богатейших людей Forbes. Но вход во власть на любом уровне для не служивших должен быть полностью закрыт. Военная кафедра в вузе службой считаться не может", - уточнил он. При этом глава SuperJob выразил уверенность в том, что у военнослужащих после СВО никаких проблем с трудоустройством не возникнет. Поэтому, считает он, нужны не программы адаптации на рынке труда, а программы психологической реабилитации. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу реабилитации, психологического сопровождения участников СВО, а также консультационному сопровождению их семей.
https://ria.ru/20230207/armiya-1850165125.html
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политика, россия, superjob, алексей захаров, вооруженные силы рф
Политика, Россия, SuperJob, Алексей Захаров, Вооруженные силы РФ
13:18 14.02.2023
 
Глава SuperJob призвал не брать в органы власти не служивших в армии

Глава SuperJob Захаров: не служивших в армии надо лишить возможности работать во власти

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкПризывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ
Призывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Призывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчины, не служившие в армии, должны быть полностью лишены возможности работать в органах власти, такое мнение высказал РИА Новости президент одной из крупнейших российских рекрутинговых компаний SuperJob Алексей Захаров.
"Я давно говорю, что ни один мужчина, не отслуживший в армии, не должен стать чиновником любого уровня. И 100% мужчин, не служивших в армии, должны быть лишены права избираться на любые государственные должности и быть депутатами любого уровня", - сказал Захаров.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 01:36
Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы
"Это не помешает им быть великими учеными, известными артистами или входить в список богатейших людей Forbes. Но вход во власть на любом уровне для не служивших должен быть полностью закрыт. Военная кафедра в вузе службой считаться не может", - уточнил он.
При этом глава SuperJob выразил уверенность в том, что у военнослужащих после СВО никаких проблем с трудоустройством не возникнет. Поэтому, считает он, нужны не программы адаптации на рынке труда, а программы психологической реабилитации.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу реабилитации, психологического сопровождения участников СВО, а также консультационному сопровождению их семей.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 18:55
Клишас прокомментировал идею о запрете госслужбы для не служивших в армии
 
ПолитикаРоссияSuperJobАлексей ЗахаровВооруженные силы РФ
 
 
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