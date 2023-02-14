https://ria.ru/20230214/vlast-1851920824.html

Глава SuperJob призвал не брать в органы власти не служивших в армии

Глава SuperJob призвал не брать в органы власти не служивших в армии - РИА Новости, 14.02.2023

Глава SuperJob призвал не брать в органы власти не служивших в армии

Мужчины, не служившие в армии, должны быть полностью лишены возможности работать в органах власти, такое мнение высказал РИА Новости президент одной из... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:18

2023-02-14T13:18

2023-02-14T13:18

политика

россия

superjob

алексей захаров

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчины, не служившие в армии, должны быть полностью лишены возможности работать в органах власти, такое мнение высказал РИА Новости президент одной из крупнейших российских рекрутинговых компаний SuperJob Алексей Захаров. "Я давно говорю, что ни один мужчина, не отслуживший в армии, не должен стать чиновником любого уровня. И 100% мужчин, не служивших в армии, должны быть лишены права избираться на любые государственные должности и быть депутатами любого уровня", - сказал Захаров. "Это не помешает им быть великими учеными, известными артистами или входить в список богатейших людей Forbes. Но вход во власть на любом уровне для не служивших должен быть полностью закрыт. Военная кафедра в вузе службой считаться не может", - уточнил он. При этом глава SuperJob выразил уверенность в том, что у военнослужащих после СВО никаких проблем с трудоустройством не возникнет. Поэтому, считает он, нужны не программы адаптации на рынке труда, а программы психологической реабилитации. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу реабилитации, психологического сопровождения участников СВО, а также консультационному сопровождению их семей.

https://ria.ru/20230207/armiya-1850165125.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, superjob, алексей захаров, вооруженные силы рф