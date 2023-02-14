https://ria.ru/20230214/vk-1851869842.html

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании в России

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании в России - РИА Новости, 14.02.2023

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании в России

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию холдинга в России при условии соблюдения законодательства, сообщили в компании. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:32

2023-02-14T10:32

2023-02-14T14:47

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию холдинга в России при условии соблюдения законодательства, сообщили в компании."VK Company Limited... объявляет о том, что 13 февраля совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Россию... при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований", — говорится в заявлении.Уточняется, что эта мера необходима, поскольку большая часть активов компании находится и приносит выручку в России."Редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций", — пояснили в VK.Отмечается, что при перерегистрации по российским законам холдинг станет международной публичной компанией. Таким образом, VK продолжит деятельность в России в качестве юридического лица. Кроме того, редомициляция поможет повысить эффективность управления компанией.VK — одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В нее входят сервис электронной почты Mail.ru, соцсети "Одноклассники", "Мой мир", "ВКонтакте", "VK Мессенджер". Холдингу также принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение VK Play.

https://ria.ru/20230112/vk-1844422077.html

https://ria.ru/20230206/vk-1850143971.html

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