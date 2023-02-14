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Польша возмутилась выдачей виз для российской делегации в ОБСЕ

Польша возмутилась выдачей виз для российской делегации в ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2023

Польша возмутилась выдачей виз для российской делегации в ОБСЕ

Польша недовольна тем, что власти Австрии решили выдать визы российской делегации для участия в предстоящем заседании Организации по безопасности и... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:05

2023-02-14T12:05

2023-02-14T12:05

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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польша недовольна тем, что власти Австрии решили выдать визы российской делегации для участия в предстоящем заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил замминистра иностранных дел республики Петр Вавжик. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена обязана выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции, для участия в предстоящем заседании ОБСЕ, так как это следует из её международных обязательств. Он добавил, что Вена, как штаб-квартира ООН в Европе и ряда других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов". "Мы не можем позволить себе такого рода отступления. Сейчас оно кажется одноразовым, но за ним, вероятно, последуют и другие, что приведет к тому, что можно будет говорить, что эти санкции на самом деле не действуют", - добавил он. Вавжик отметил, что среди австрийских политиков "есть большой круг людей, заинтересованных в наилучших деловых отношениях с Россией", что, по его мнению, может вызвать сомнения в причинах принятых Австрией решений. В конце прошлого года Польша не допустила к участию в заседании глав МИД ОБСЕ 1-2 декабря в Лодзи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851783131.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, польша, австрия, обсе, европа, в мире