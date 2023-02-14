Губернатор Севастополя предложил замену валентинкам
Глава Севастополя Развозжаев предложил вместо валентинок писать письма солдатам
Михаил Развожаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал День святого Валентина фальшивым праздником, навязанным западной индустрией развлечений, и предложил вместо "валентинок" писать письма солдатам.
"Смотрю, что и эфир на ТВ, и соцсети по всей стране сегодня опять забиты Днем святого Валентина. Этот так называемый "праздник" всегда выглядел фальшиво, а сейчас – особенно… Кому очень хочется отправить в феврале "валентинку", есть предложение вместо этого написать письмо солдату. Наши защитники улыбнутся и скажут "спасибо!". Вот это - по-нашему!", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его мнению, День святого Валентина навязан западной индустрией развлечений и потребления. "А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки, "как во всем мире". Только вот ничего хорошего в этом "как во всем мире" нет. Что бывает с людьми, отрекающимися от своих истоков и веры, мы видим на примере Украины. У них одинаково нормально: запретить деда Мороза и надеть карнавальный костюм со свастикой на утренник в детском саду", - подчеркнул Развожаев.
По его словам, в России есть свой православный День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля - День памяти святых Петра и Февронии Муромских, который и нужно популяризировать. Развожаев подчеркнул, что сейчас не то время, чтобы продолжать как ни в чем ни бывало праздновать "чуждые маркетинговые праздники".
"Чтобы искоренить тягу к западным "идеалам" из нашей жизни, понадобится, конечно, еще много лет. Поэтому предлагаю начинать жить в новой парадигме уже сегодня", - подчеркнул губернатор.
Вчера, 01:09День святого Валентина