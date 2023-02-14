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Губернатор Севастополя предложил замену валентинкам - РИА Новости, 14.02.2023
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Губернатор Севастополя предложил замену валентинкам
Губернатор Севастополя предложил замену валентинкам - РИА Новости, 14.02.2023
Губернатор Севастополя предложил замену валентинкам
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал День святого Валентина фальшивым праздником, навязанным западной индустрией развлечений, и предложил вместо... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:18
2023-02-14T14:18
общество
севастополь
россия
михаил развожаев
день святого валентина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал День святого Валентина фальшивым праздником, навязанным западной индустрией развлечений, и предложил вместо "валентинок" писать письма солдатам. "Смотрю, что и эфир на ТВ, и соцсети по всей стране сегодня опять забиты Днем святого Валентина. Этот так называемый "праздник" всегда выглядел фальшиво, а сейчас – особенно… Кому очень хочется отправить в феврале "валентинку", есть предложение вместо этого написать письмо солдату. Наши защитники улыбнутся и скажут "спасибо!". Вот это - по-нашему!", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его мнению, День святого Валентина навязан западной индустрией развлечений и потребления. "А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки, "как во всем мире". Только вот ничего хорошего в этом "как во всем мире" нет. Что бывает с людьми, отрекающимися от своих истоков и веры, мы видим на примере Украины. У них одинаково нормально: запретить деда Мороза и надеть карнавальный костюм со свастикой на утренник в детском саду", - подчеркнул Развожаев. По его словам, в России есть свой православный День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля - День памяти святых Петра и Февронии Муромских, который и нужно популяризировать. Развожаев подчеркнул, что сейчас не то время, чтобы продолжать как ни в чем ни бывало праздновать "чуждые маркетинговые праздники". "Чтобы искоренить тягу к западным "идеалам" из нашей жизни, понадобится, конечно, еще много лет. Поэтому предлагаю начинать жить в новой парадигме уже сегодня", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230208/vlyublennye-1850446801.html
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общество, севастополь, россия, михаил развожаев, день святого валентина
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, День святого Валентина
14:18 14.02.2023
 
Губернатор Севастополя предложил замену валентинкам

Глава Севастополя Развозжаев предложил вместо валентинок писать письма солдатам

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Развожаев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал День святого Валентина фальшивым праздником, навязанным западной индустрией развлечений, и предложил вместо "валентинок" писать письма солдатам.
"Смотрю, что и эфир на ТВ, и соцсети по всей стране сегодня опять забиты Днем святого Валентина. Этот так называемый "праздник" всегда выглядел фальшиво, а сейчас – особенно… Кому очень хочется отправить в феврале "валентинку", есть предложение вместо этого написать письмо солдату. Наши защитники улыбнутся и скажут "спасибо!". Вот это - по-нашему!", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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По его мнению, День святого Валентина навязан западной индустрией развлечений и потребления. "А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки, "как во всем мире". Только вот ничего хорошего в этом "как во всем мире" нет. Что бывает с людьми, отрекающимися от своих истоков и веры, мы видим на примере Украины. У них одинаково нормально: запретить деда Мороза и надеть карнавальный костюм со свастикой на утренник в детском саду", - подчеркнул Развожаев.
По его словам, в России есть свой православный День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля - День памяти святых Петра и Февронии Муромских, который и нужно популяризировать. Развожаев подчеркнул, что сейчас не то время, чтобы продолжать как ни в чем ни бывало праздновать "чуждые маркетинговые праздники".
"Чтобы искоренить тягу к западным "идеалам" из нашей жизни, понадобится, конечно, еще много лет. Поэтому предлагаю начинать жить в новой парадигме уже сегодня", - подчеркнул губернатор.
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День святого Валентина
 
ОбществоСевастопольРоссияМихаил РазвожаевДень святого Валентина
 
 
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