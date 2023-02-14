https://ria.ru/20230214/valentin-1851122536.html

День святого Валентина

День святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2023

День святого Валентина

День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T01:09

2023-02-14T01:09

2023-02-14T01:09

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валентинов день: что подарить и где отпраздновать

празднование дня святого валентина

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День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России. Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. На заре христианства три человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру. О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев. Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Третий мученик – пресвитер Валентин – был обезглавлен между 268 и 270 годами и тоже похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа – в городе Терни.Во время реформы римско-католического календаря святых 1969 года празднование памяти Валентина как общецерковного святого было упразднено на том основании, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом. В католическом богослужебном календаре 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.В православной церкви оба мученика Валентина имеют собственные дни поминовения. Валентин Римлянин – пресвитер – почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны, – 12 августа.История возникновения имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и их романтической литературе, а не к обстоятельствам жизни реальных мучеников, погибших на заре христианства. День 14 февраля в Англии и Шотландии сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня, посвященного святому Валентину, собирались молодые люди и клали в урну билетики с написанными на них именами девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его "Валентиной", так же, как и он ее "Валентином". Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, возникали между рыцарем и его "дамой сердца". Этот обычай имел языческое происхождение. По установившемуся издревле обычаю, юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания. Самой первой поздравительной открыткой-валентинкой в мире считается записка, отправленная из тюремного заключения в лондонском Тауэре в 1415 году Карлом, герцогом Орлеанским, и адресованная его жене.Большой популярностью пользовались валентинки в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати печатные открытки стали заменять рукописные. Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками. Итальянцы 14 февраля называют сладким днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки посылают по почте в розовом конверте без обратного адреса.В Дании обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, а в Испании верхом страсти считается отправить любовное послание с почтовым голубем. В Японии в День святого Валентина уже несколько десятилетий принято дарить мужчинам шоколад. Это не столько признание в любви, сколько знак внимания. Шоколадными наборами, специально выпущенными к этому дню, обмениваются подруги, многие японки покупают "валентиновый" шоколад самим себе. В последние годы мода дарить шоколад дошла и до начальных школ и даже детских садов. Традиция дарить шоколад в День святого Валентина распространена и в Южной Корее, причем подарки делают только женщины своим мужчинам. Для самых близких мужчин жительницы Южной Кореи готовят шоколад своими руками. В Италии в живописном городе Камольи недалеко от Генуи ежегодно с 1988 года в феврале проходит фестиваль "Влюбленные в Камольи", приуроченный к Дню святого Валентина. В России, по результатам исследования сервиса SuperJob, популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза. В 2022 году только 12% россиян собирались отмечать День святого Валентина. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин). С 2008 года официальный Праздник семьи, любви и верности отмечается 8 июля в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке. Символом праздника является ромашка – цветок, пользующийся популярностью у влюбленных и символизирующий лето, чистоту и невинность. В этот день во многих городах семейным парам, проживших в браке 25 и более лет, вручают медаль "За любовь и верность". На одной из ее сторон изображена ромашка, а на другой – Петр и Феврония. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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