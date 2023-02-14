https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html

Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину

Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину - РИА Новости, 14.02.2023

Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину

Президент США Джозеф Байден в поздравлении к Дню государственности Сербии 15 февраля предложил сербскому президенту Александру Вучичу вместе "призвать Россию к... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:41

2023-02-14T18:41

2023-02-14T18:41

специальная военная операция на украине

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украина

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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Президент США Джозеф Байден в поздравлении к Дню государственности Сербии 15 февраля предложил сербскому президенту Александру Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за события на Украине. "В последние несколько лет Сербия и США вместе работали над диверсификацией источников энергии и усилением экономического сотрудничества, создавая лучшее будущее для наших граждан. Мы должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу за ее несправедливую и беспричинную войну против Украины", - цитирует администрация Вучича поздравительную телеграмму президента США. "В предстоящем году США продолжат поддерживать путь Сербии к вступлению в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово по эгидой ЕС. Приветствуем вашу поддержку предложению Евросоюза о нормализации (отношений), которое будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего региона", - говорится в сообщении. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230211/vuchich-1851344813.html

https://ria.ru/20230202/uvazhenie-1849362203.html

https://ria.ru/20230124/doklad-1847133814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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