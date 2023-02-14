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Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html
Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину
Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину - РИА Новости, 14.02.2023
Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину
Президент США Джозеф Байден в поздравлении к Дню государственности Сербии 15 февраля предложил сербскому президенту Александру Вучичу вместе "призвать Россию к... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:41
2023-02-14T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
россия
сша
александр вучич
джо байден
украина
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Президент США Джозеф Байден в поздравлении к Дню государственности Сербии 15 февраля предложил сербскому президенту Александру Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за события на Украине. "В последние несколько лет Сербия и США вместе работали над диверсификацией источников энергии и усилением экономического сотрудничества, создавая лучшее будущее для наших граждан. Мы должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу за ее несправедливую и беспричинную войну против Украины", - цитирует администрация Вучича поздравительную телеграмму президента США. "В предстоящем году США продолжат поддерживать путь Сербии к вступлению в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово по эгидой ЕС. Приветствуем вашу поддержку предложению Евросоюза о нормализации (отношений), которое будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего региона", - говорится в сообщении. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
https://ria.ru/20230211/vuchich-1851344813.html
https://ria.ru/20230202/uvazhenie-1849362203.html
https://ria.ru/20230124/doklad-1847133814.html
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в мире, сербия, россия, сша, александр вучич, джо байден, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Россия, США, Александр Вучич, Джо Байден, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:41 14.02.2023
 
Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за Украину

Байден предложил Вучичу вместе поддерживать Украину в ее действиях против России

© AP Photo / Darko VojinovicДжо Байден и Александр Вучич в Белграде. 2016 год
Джо Байден и Александр Вучич в Белграде. 2016 год - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Джо Байден и Александр Вучич в Белграде. 2016 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Президент США Джозеф Байден в поздравлении к Дню государственности Сербии 15 февраля предложил сербскому президенту Александру Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за события на Украине.
"В последние несколько лет Сербия и США вместе работали над диверсификацией источников энергии и усилением экономического сотрудничества, создавая лучшее будущее для наших граждан. Мы должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу за ее несправедливую и беспричинную войну против Украины", - цитирует администрация Вучича поздравительную телеграмму президента США.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 01:39
Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине
"В предстоящем году США продолжат поддерживать путь Сербии к вступлению в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово по эгидой ЕС. Приветствуем вашу поддержку предложению Евросоюза о нормализации (отношений), которое будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего региона", - говорится в сообщении.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 19:32
Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 16:39
В Европарламенте готовят доклад по Сербии из-за России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияРоссияСШААлександр ВучичДжо БайденУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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