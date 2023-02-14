https://ria.ru/20230214/ukraina-1852012307.html

Пентагон не готов объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов

Пентагон не готов объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов - РИА Новости, 14.02.2023

Пентагон не готов объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока нечего объявить о предоставлении Киеву истребителей. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:17

2023-02-14T18:17

2023-02-14T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

ллойд остин

пентагон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846367528_0:42:2989:1723_1920x0_80_0_0_550f06155f903dbeb2769cccc01d61ed.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока нечего объявить о предоставлении Киеву истребителей."По вопросу самолетов: у меня нет никаких анонсов об этом на сегодня", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам встречи группы поддержки Украины в Брюсселе.Он заявил, что США и союзники продолжают оценивать нужды Украины и ожидают активизации действий украинских войск весной. По словам Остина, у РФ при этом остается значительный запас боевых самолетов и возможностей в воздухе.Также, отвечая на вопрос об истребителях, Остин сказал, что США не удерживают Польшу от предоставления каких-либо военных возможностей Украине.

https://ria.ru/20230214/reznikov-1851962648.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ллойд остин, пентагон, ситуация в днр и лнр