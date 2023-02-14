https://ria.ru/20230214/ukraina-1852012307.html
Пентагон не готов объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов
Пентагон не готов объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов - РИА Новости, 14.02.2023
Пентагон не готов объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока нечего объявить о предоставлении Киеву истребителей. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:17
2023-02-14T18:17
2023-02-14T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
пентагон
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока нечего объявить о предоставлении Киеву истребителей."По вопросу самолетов: у меня нет никаких анонсов об этом на сегодня", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам встречи группы поддержки Украины в Брюсселе.Он заявил, что США и союзники продолжают оценивать нужды Украины и ожидают активизации действий украинских войск весной. По словам Остина, у РФ при этом остается значительный запас боевых самолетов и возможностей в воздухе.Также, отвечая на вопрос об истребителях, Остин сказал, что США не удерживают Польшу от предоставления каких-либо военных возможностей Украине.
https://ria.ru/20230214/reznikov-1851962648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Пентагон, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:17 14.02.2023 (обновлено: 18:27 14.02.2023)
Пентагон не готов объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов
Шеф Пентагона Остин заявил, что ему нечего сказать о предоставлении Киеву боевых самолетов