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В ВСУ признали некорректное поведение военкомов при вручении повесток - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851967372.html
В ВСУ признали некорректное поведение военкомов при вручении повесток
В ВСУ признали некорректное поведение военкомов при вручении повесток - РИА Новости, 14.02.2023
В ВСУ признали некорректное поведение военкомов при вручении повесток
Разбирательства ведутся по поводу некорректного поведения военкомов, устраивающих регулярные рейды по вручению повесток на Украине, заявила во вторник... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:55
2023-02-14T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Разбирательства ведутся по поводу некорректного поведения военкомов, устраивающих регулярные рейды по вручению повесток на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. Ранее во вторник в одном из телеграм-каналов Одессы было опубликовано видео, на котором трое мужчин в камуфляже избивают четвертого в гражданской одежде. Он и проходящие местные жители выражают недоумение и возмущение. Согласно комментарию, размещенном под видео, таким образом проводятся "мобилизация" и "вручение повесток" в городе. "Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что в большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом не соответствующих действительности комментариев", — приводит слова Гуменюк издание "Страна.ua". Ранее Гуменюк неоднократно обещала пресекать подобную практику, в частности после факта нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток в Одессе. Однако с тех пор поток подобных видео из различных населенных пунктов Украины не прекратился.
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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
15:55 14.02.2023
 
В ВСУ признали некорректное поведение военкомов при вручении повесток

Пресс-секретарь ВСУ Гуменюк признала некорректное поведение при вручении повесток в армию

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкМобилизованные в украинскую армию
Мобилизованные в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Мобилизованные в украинскую армию. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Разбирательства ведутся по поводу некорректного поведения военкомов, устраивающих регулярные рейды по вручению повесток на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
Ранее во вторник в одном из телеграм-каналов Одессы было опубликовано видео, на котором трое мужчин в камуфляже избивают четвертого в гражданской одежде. Он и проходящие местные жители выражают недоумение и возмущение. Согласно комментарию, размещенном под видео, таким образом проводятся "мобилизация" и "вручение повесток" в городе.
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"Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что в большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом не соответствующих действительности комментариев", — приводит слова Гуменюк издание "Страна.ua".
Ранее Гуменюк неоднократно обещала пресекать подобную практику, в частности после факта нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток в Одессе. Однако с тех пор поток подобных видео из различных населенных пунктов Украины не прекратился.
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