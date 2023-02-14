https://ria.ru/20230214/ukraina-1851948032.html

В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля

В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля - РИА Новости, 14.02.2023

В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя законопроект, внесенный в Верховную раду Украины об отмене 8 марта, Дня Победы и 1 мая, предложил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:50

2023-02-14T14:50

2023-02-14T14:50

украина

олег морозов

в мире

алексей резников

госдума рф

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя законопроект, внесенный в Верховную раду Украины об отмене 8 марта, Дня Победы и 1 мая, предложил Украине установить 24 февраля День избавления от "государственной наркозависимости", а день рождения министра обороны Украины Алексея Резникова 18 июня отмечать как "Всеукраинский день клептомана". Ранее во вторник депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. "Предлагаю Украине объявить 24 февраля всенародным праздником Дня избавления от государственной наркозависимости", - сказал Морозов РИА Новости. Парламентарий также добавил, что решения, подобные принятому во вторник Радой, – "безумная логика".

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851907991.html

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украина, олег морозов, в мире, алексей резников, госдума рф