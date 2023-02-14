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В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля - РИА Новости, 14.02.2023
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В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля
В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля - РИА Новости, 14.02.2023
В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя законопроект, внесенный в Верховную раду Украины об отмене 8 марта, Дня Победы и 1 мая, предложил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:50
2023-02-14T14:50
украина
олег морозов
в мире
алексей резников
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя законопроект, внесенный в Верховную раду Украины об отмене 8 марта, Дня Победы и 1 мая, предложил Украине установить 24 февраля День избавления от "государственной наркозависимости", а день рождения министра обороны Украины Алексея Резникова 18 июня отмечать как "Всеукраинский день клептомана". Ранее во вторник депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. "Предлагаю Украине объявить 24 февраля всенародным праздником Дня избавления от государственной наркозависимости", - сказал Морозов РИА Новости. Парламентарий также добавил, что решения, подобные принятому во вторник Радой, – "безумная логика".
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
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украина, олег морозов, в мире, алексей резников, госдума рф
Украина, Олег Морозов, В мире, Алексей Резников, Госдума РФ
14:50 14.02.2023
 
В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля

Депутат Морозов предложил Украине объявить 24 февраля днем избавления от наркозависимости

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя законопроект, внесенный в Верховную раду Украины об отмене 8 марта, Дня Победы и 1 мая, предложил Украине установить 24 февраля День избавления от "государственной наркозависимости", а день рождения министра обороны Украины Алексея Резникова 18 июня отмечать как "Всеукраинский день клептомана".
Ранее во вторник депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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Зеленский определил судьбу Украины одной фразой
"Предлагаю Украине объявить 24 февраля всенародным праздником Дня избавления от государственной наркозависимости", - сказал Морозов РИА Новости.
Парламентарий также добавил, что решения, подобные принятому во вторник Радой, – "безумная логика".
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УкраинаОлег МорозовВ миреАлексей РезниковГосдума РФ
 
 
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