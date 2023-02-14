https://ria.ru/20230214/ukraina-1851945928.html

Экс-послу Украины в Канаде предложили стать замминистра обороны

Экс-послу Украины в Канаде предложили стать замминистра обороны - РИА Новости, 14.02.2023

Экс-послу Украины в Канаде предложили стать замминистра обороны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пригласил на должность своего заместителя по вопросам европейской интеграции экс-посла Украины в Канаде... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:39

2023-02-14T14:39

2023-02-14T14:39

украина

алексей резников

в мире

андрей шевченко (политик)

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пригласил на должность своего заместителя по вопросам европейской интеграции экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. "Пригласил на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции известного медийщика Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в парламенте, а также на должности посла Украины в Канаде", - написал Резников в социальной сети.Шевченко работал послом в Канаде с сентября 2015 года. До этого он был депутатом Верховной рады V, VI и VII созывов. В 2019 году на Украине разгорелся скандал, связанный с продажей Шевченко земли в Крыму. По информации юриста Андрея Портнова, экс-посол продал гражданину России принадлежавший ему земельный участок площадью 2 гектара в Сакском районе полуострова. Сделка состоялась в полном соответствии с действующим в Крыму российским законодательством. В августе 2021 года Зеленский освободил Шевченко по истечению срока полномочий от должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины при международной организации гражданской авиации. Перестановки в минобороны происходят на фоне крупного скандала, в который оказалось втянуто ведомство. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны. Во вторник Резников заявил, что уволенные заместители Иван Руснак и Олег Гайдук будут привлечены к работе в ведомстве качестве советников министра.

https://ria.ru/20230208/pentagon-1850530275.html

https://ria.ru/20230203/zakupki-1849457069.html

https://ria.ru/20230131/korruptsiya-1848692231.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, алексей резников, в мире, андрей шевченко (политик)