https://ria.ru/20230214/ukraina-1851920477.html

В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине

В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2023

В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине

Крупные военные успехи, на которые рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:17

2023-02-14T13:17

2023-02-14T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

борис писториус

украина

германия

нато

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БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Крупные военные успехи, на которые рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус."Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций: я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", — сказал он перед началом заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.По его мнению, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому важно "ускориться" и правильно расставить акценты. Писториус также отметил, что Берлин "испытывает мало понимания" с дипломатической точки зрения к предложениям Польши и Словакии поставить Киеву военную авиацию. Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. Впрочем, пока украинские военные больше заняты обороной и, в том числе, попытками удержать Артемовск, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, борис писториус, украина, германия, нато