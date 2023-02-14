https://ria.ru/20230214/ukraina-1851920477.html
В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине
В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2023
В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине
Крупные военные успехи, на которые рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:17
2023-02-14T13:17
2023-02-14T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
борис писториус
украина
германия
нато
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БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Крупные военные успехи, на которые рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус."Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций: я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", — сказал он перед началом заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.По его мнению, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому важно "ускориться" и правильно расставить акценты. Писториус также отметил, что Берлин "испытывает мало понимания" с дипломатической точки зрения к предложениям Польши и Словакии поставить Киеву военную авиацию. Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. Впрочем, пока украинские военные больше заняты обороной и, в том числе, попытками удержать Артемовск, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис писториус, украина, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Борис Писториус, Украина, Германия, НАТО
13:17 14.02.2023 (обновлено: 14:56 14.02.2023)
В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сомневается в скором окончании конфликта на Украине
БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Крупные военные успехи, на которые рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций: я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", — сказал он перед началом заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.
По его мнению, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому важно "ускориться" и правильно расставить акценты.
Писториус также отметил, что Берлин "испытывает мало понимания" с дипломатической точки зрения к предложениям Польши и Словакии поставить Киеву военную авиацию.
Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. Впрочем, пока украинские военные больше заняты обороной и, в том числе, попытками удержать Артемовск
, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки войск в Донбассе
.