Уволенные после скандала замминистра обороны Украины станут советниками
Министр обороны Украины Резников взял уволенных после скандала заместителей советниками
На территории министерства обороны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что уволенные после скандала с закупками продовольствия для армии заместители будут привлечены к работе в качестве его советников.
"Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук. Они остаются в команде министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра", - написал Резников в социальной сети.
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Он добавил, что они будут работать над приоритетными проектами в качестве экспертов. "Собственно, это не последние шаги по перезагрузке минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены за несколько дней", - подчеркнул Резников.
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).