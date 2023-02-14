https://ria.ru/20230214/ukraina-1851918581.html

Уволенные после скандала замминистра обороны Украины станут советниками

Уволенные после скандала замминистра обороны Украины станут советниками - РИА Новости, 14.02.2023

Уволенные после скандала замминистра обороны Украины станут советниками

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что уволенные после скандала с закупками продовольствия для армии заместители будут привлечены к работе в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:08

2023-02-14T13:08

2023-02-14T13:08

в мире

украина

алексей резников

иван руснак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что уволенные после скандала с закупками продовольствия для армии заместители будут привлечены к работе в качестве его советников. "Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук. Они остаются в команде министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра", - написал Резников в социальной сети. Он добавил, что они будут работать над приоритетными проектами в качестве экспертов. "Собственно, это не последние шаги по перезагрузке минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены за несколько дней", - подчеркнул Резников. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850153365.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей резников, иван руснак