https://ria.ru/20230214/ukraina-1851916915.html

Глава Пентагона призвал интегрировать и синхронизировать поддержку Киева

Глава Пентагона призвал интегрировать и синхронизировать поддержку Киева - РИА Новости, 14.02.2023

Глава Пентагона призвал интегрировать и синхронизировать поддержку Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин открыл во вторник в Брюсселе заседание Контактной группы по Украине под руководством США и заявил о необходимости "интегрировать и... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:01

2023-02-14T13:01

2023-02-14T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

ллойд остин

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин открыл во вторник в Брюсселе заседание Контактной группы по Украине под руководством США и заявил о необходимости "интегрировать и синхронизировать" западную поддержку. Заседание проходит в рамках очередной встречи глав минобороны стран НАТО. "Сегодня мы продолжим обсуждение интегрирования и синхронизации нашей поддержки", - сказал Остин во вступительном слове. Он пояснил, что "у Украины есть определенные запросы в этот решающий момент". "Благодаря нашей координации ситуация меняется… Вся эта помощь стала результатом нашего единства и решимости, но нам нужно сделать больше", - указал глава Пентагона. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

https://ria.ru/20230214/istrebiteli-1851906976.html

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ллойд остин, нато, ситуация в днр и лнр