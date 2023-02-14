13:01 14.02.2023 (обновлено: 13:18 14.02.2023)
Глава Пентагона призвал интегрировать и синхронизировать поддержку Киева
Министр обороны США Остин призвал интегрировать и синхронизировать поддержку Киева Западом
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDГлава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Контактной группы по Украине в Брюсселе. 14 февраля 2023
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Контактной группы по Украине в Брюсселе. 14 февраля 2023
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин открыл во вторник в Брюсселе заседание Контактной группы по Украине под руководством США и заявил о необходимости "интегрировать и синхронизировать" западную поддержку. Заседание проходит в рамках очередной встречи глав минобороны стран НАТО.
"Сегодня мы продолжим обсуждение интегрирования и синхронизации нашей поддержки", - сказал Остин во вступительном слове. Он пояснил, что "у Украины есть определенные запросы в этот решающий момент". "Благодаря нашей координации ситуация меняется… Вся эта помощь стала результатом нашего единства и решимости, но нам нужно сделать больше", - указал глава Пентагона.
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Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".