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Мишустин пообещал сделать все, чтобы ученые могли совершать яркие открытия - РИА Новости, 14.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230214/uchenye-1851877211.html
Мишустин пообещал сделать все, чтобы ученые могли совершать яркие открытия
Мишустин пообещал сделать все, чтобы ученые могли совершать яркие открытия - РИА Новости, 14.02.2023
Мишустин пообещал сделать все, чтобы ученые могли совершать яркие открытия
Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении победителям XXIII Всероссийского конкурса "Инженер года – 2022" и лауреатам молодёжной премии в области... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:57
2023-02-14T10:57
наука
общество
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении победителям XXIII Всероссийского конкурса "Инженер года – 2022" и лауреатам молодёжной премии в области науки и техники "Надежда России" подчеркнул, что власти РФ создадут все условия, чтобы ученые и инженеры могли совершать яркие открытия и реализовывать свои проекты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Торжественная церемония награждения проходит 14 февраля. "Завоевать награду столь авторитетного конкурса, стать лауреатом престижной премии – большая удача. И, конечно, отличная возможность заявить о себе, продемонстрировать свои достижения, продвинуться в карьере. В 2022 году президент России объявил Десятилетие науки и технологий, что подчёркивает, насколько важно участие молодёжи в развитии науки, приумножении традиций отечественной инженерной школы", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что в рамках церемонии собрались талантливые конструкторы, исследователи, инженеры из разных регионов России, чьи проекты призваны в дальнейшем будут определять развитие экономики, обеспечивать технологический суверенитет страны, улучшать жизнь миллионов россиян. "Вы – уникальные специалисты, которые не только добились успеха в профессии, но и проявили творческую смелость, нестандартное мышление, умение создавать инновационные технологии, IT-разработки. Главное – каждый из вас является примером для молодых людей, которые хотят заниматься наукой и инженерным делом", - добавил он. Российский премьер подчеркнул, что именно с такими целеустремлёнными, креативными, готовыми трудиться на благо Родины специалистами в РФ связывают свои надежды на будущее. "И создадим все условия, чтобы вы могли проводить исследования, реализовывать свои проекты, совершать яркие открытия. Желаю вам удачи, новых свершений и побед, благополучия и всего наилучшего", - заключил он.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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общество, технологии, россия, михаил мишустин
Наука, Общество, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
10:57 14.02.2023
 
Мишустин пообещал сделать все, чтобы ученые могли совершать яркие открытия

Мишустин: власти создадут все условия, чтобы ученые и инженеры совершали яркие открытия

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении победителям XXIII Всероссийского конкурса "Инженер года – 2022" и лауреатам молодёжной премии в области науки и техники "Надежда России" подчеркнул, что власти РФ создадут все условия, чтобы ученые и инженеры могли совершать яркие открытия и реализовывать свои проекты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Торжественная церемония награждения проходит 14 февраля.
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"Завоевать награду столь авторитетного конкурса, стать лауреатом престижной премии – большая удача. И, конечно, отличная возможность заявить о себе, продемонстрировать свои достижения, продвинуться в карьере. В 2022 году президент России объявил Десятилетие науки и технологий, что подчёркивает, насколько важно участие молодёжи в развитии науки, приумножении традиций отечественной инженерной школы", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что в рамках церемонии собрались талантливые конструкторы, исследователи, инженеры из разных регионов России, чьи проекты призваны в дальнейшем будут определять развитие экономики, обеспечивать технологический суверенитет страны, улучшать жизнь миллионов россиян.
"Вы – уникальные специалисты, которые не только добились успеха в профессии, но и проявили творческую смелость, нестандартное мышление, умение создавать инновационные технологии, IT-разработки. Главное – каждый из вас является примером для молодых людей, которые хотят заниматься наукой и инженерным делом", - добавил он.
Российский премьер подчеркнул, что именно с такими целеустремлёнными, креативными, готовыми трудиться на благо Родины специалистами в РФ связывают свои надежды на будущее. "И создадим все условия, чтобы вы могли проводить исследования, реализовывать свои проекты, совершать яркие открытия. Желаю вам удачи, новых свершений и побед, благополучия и всего наилучшего", - заключил он.
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