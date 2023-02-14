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Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА - РИА Новости, 14.02.2023
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Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА
Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА - РИА Новости, 14.02.2023
Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел учения у Курильских островов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:23
2023-02-14T03:23
курильские острова
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел учения у Курильских островов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. Как информирует пресс-служба ТФО, по замыслу учений экипаж корабля "Адмирал Невельской" обнаружил беспилотный летательный аппарат, запущенный с одного из необитаемых островов диверсионно-разведывательной группой условного противника. Личный состав привел ПЗРК "Игла" в готовность к применению, а расчеты ПВО взяли цель на сопровождение. При подлете "вражеского" БПЛА в зону поражения воздушная цель была уничтожена двумя зенитными ракетами. "Также в соответствии с планом боевой подготовки артиллерийские расчеты большого десантного корабля провели тренировку по обнаружению и уничтожению макетов плавающих мин в районе с условной минной опасностью", - отмечается в сообщении. Ранее экипаж БДК "Адмирал Невельской" провел на Камчатке тренировку по погрузке и выгрузке личного состава и техники соединения морской пехоты ТОФ.
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курильские острова, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Курильские острова, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
03:23 14.02.2023
 
Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА

Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил поразил "вражеский" БПЛА

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в медиабанкКорабль "Адмирал Невельской"
Корабль Адмирал Невельской - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Корабль "Адмирал Невельской". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел учения у Курильских островов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) большого десантного корабля "Адмирал Невельской" Тихоокеанского флота провели учение по противовоздушной обороне у Курильских островов", говорится в сообщении.
Как информирует пресс-служба ТФО, по замыслу учений экипаж корабля "Адмирал Невельской" обнаружил беспилотный летательный аппарат, запущенный с одного из необитаемых островов диверсионно-разведывательной группой условного противника. Личный состав привел ПЗРК "Игла" в готовность к применению, а расчеты ПВО взяли цель на сопровождение. При подлете "вражеского" БПЛА в зону поражения воздушная цель была уничтожена двумя зенитными ракетами.
"Также в соответствии с планом боевой подготовки артиллерийские расчеты большого десантного корабля провели тренировку по обнаружению и уничтожению макетов плавающих мин в районе с условной минной опасностью", - отмечается в сообщении.
Ранее экипаж БДК "Адмирал Невельской" провел на Камчатке тренировку по погрузке и выгрузке личного состава и техники соединения морской пехоты ТОФ.
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Курильские островаТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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