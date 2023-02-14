https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851837351.html

Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА

Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА - РИА Новости, 14.02.2023

Корабль "Адмирал Невельской" на учениях у Курил уничтожил "вражеский" БПЛА

Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел учения у Курильских островов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T03:23

2023-02-14T03:23

2023-02-14T03:23

курильские острова

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92822/75/928227587_0:0:1955:1101_1920x0_80_0_0_a6a2a280c82a6a19c5c4bf1dbb2397f8.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел учения у Курильских островов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. Как информирует пресс-служба ТФО, по замыслу учений экипаж корабля "Адмирал Невельской" обнаружил беспилотный летательный аппарат, запущенный с одного из необитаемых островов диверсионно-разведывательной группой условного противника. Личный состав привел ПЗРК "Игла" в готовность к применению, а расчеты ПВО взяли цель на сопровождение. При подлете "вражеского" БПЛА в зону поражения воздушная цель была уничтожена двумя зенитными ракетами. "Также в соответствии с планом боевой подготовки артиллерийские расчеты большого десантного корабля провели тренировку по обнаружению и уничтожению макетов плавающих мин в районе с условной минной опасностью", - отмечается в сообщении. Ранее экипаж БДК "Адмирал Невельской" провел на Камчатке тренировку по погрузке и выгрузке личного состава и техники соединения морской пехоты ТОФ.

https://ria.ru/20230209/tof-1850702641.html

курильские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курильские острова, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность