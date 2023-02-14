https://ria.ru/20230214/ubezhische-1852004782.html

Двое застрявших в аэропорту Инчхона россиян получили убежище в Южной Корее

Двое застрявших в аэропорту Инчхона россиян получили убежище в Южной Корее - РИА Новости, 14.02.2023

Двое застрявших в аэропорту Инчхона россиян получили убежище в Южной Корее

Окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двух из пяти россиян, которые прибыли в страну, чтобы избежать частичной мобилизации в России, но миграционная... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:53

2023-02-14T17:53

2023-02-14T17:53

в мире

россия

южная корея

инчхон

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СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двух из пяти россиян, которые прибыли в страну, чтобы избежать частичной мобилизации в России, но миграционная служба Южной Кореи отклонила их ходатайство о предоставлении статуса беженца, после чего они обжаловали решение в суде, сообщает телеканал KBS. Как сообщало ранее издание Korea Times, власти Южной Кореи отказываются признавать частичную мобилизацию в РФ причиной для предоставления политического убежища гражданам России, которые прибывают в страну в поисках способа избежать призыва, и пять россиян, подавших заявку на статус беженца, получили отказ. Как пояснил РИА Новости в начале января представитель посольства РФ в Сеуле, пять российских граждан всегда "могли покинуть транзитную зону аэропорта Инчхон по собственному желанию, вылетев… в Российскую Федерацию или в третью страну". Трое мужчин от 23 до 30 с лишним лет с помощью государственных адвокатов и совместно с южнокорейскими правозащитными группами обжаловали решение южнокорейского минюста в административном суде Инчхона и около четырех месяцев ждали результатов в аэропорту в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли. Они питались продуктами, которые им предоставлял южнокорейский минюст. Если бы суд отклонил их жалобу, то просители убежища могли быть депортированы назад в Россию. По данным телеканала KBS, южнокорейские правозащитные организации призвали правительство принять этих мужчин в качестве беженцев, назвав их “политическими беженцами, которые подвергаются преследованиям”. Двое из трех истцов выиграли дело и собираются обжаловать решение в отношении третьего соотечественника, чей иск был отклонен судом без объяснения причин. Ожидается, что выигравшие в суде россияне покинут аэропорт на этой неделе и начнут подготовку к получению статуса беженца. В отношении оставшихся двух из пяти россиян продолжаются административные разбирательства. По данным газеты Korea Times, обычно процедура рассмотрения включает подачу заявления, предварительную оценку, собеседование. Если иммиграционные власти полагают причину заявителя уважительной, человека допускают до следующего этапа проверки. В противном случае прибывшего, скорее всего, ждет репатриация.

https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html

https://ria.ru/20230131/vooruzheniya-1848685093.html

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южная корея

инчхон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, южная корея, инчхон