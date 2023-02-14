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В АТОР рассказали, как подорожали путевки на февральские праздники - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230214/tury-1851943243.html
В АТОР рассказали, как подорожали путевки на февральские праздники
В АТОР рассказали, как подорожали путевки на февральские праздники - РИА Новости, 14.02.2023
В АТОР рассказали, как подорожали путевки на февральские праздники
Стоимость путевок по России и за границу на февральские каникулы выросла на 15-30 процентов по сравнению с предпраздничной неделей, заявила журналистам глава... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:57
2023-02-14T16:57
туризм
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египет
таиланд
майя ломидзе
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стоимость путевок по России и за границу на февральские каникулы выросла на 15-30 процентов по сравнению с предпраздничной неделей, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По данным главы ассоциации, в топ зарубежных направлений вошли Египет, Таиланд, ОАЭ, а также Мальдивы, Куба, Венесуэла, Сейшелы. Внутри России на февральские праздники спросом пользуются поездки в Краснодарский край и Санкт-Петербург. Как уточнила Ломидзе, дешевле всего на эти длинные выходные отправиться в путешествие по России. В среднем за семь-десять дней такая путевка обойдется от 40 тысяч рублей с перелетом на двоих. А из зарубежных направлений самым бюджетным остается Египет. Туры туда стартуют от 90-95 тысяч на двоих с перелетом на 10 дней на "все включено".
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новости - туризм, туристы, туризм, россия, египет, таиланд, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Россия, Египет, Таиланд, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, куда можно лететь, куда поехать, Отдых на море
16:57 14.02.2023
 
В АТОР рассказали, как подорожали путевки на февральские праздники

АТОР: цены на путевки на февральские праздники для россиян выросли на 15-30 процентов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТуристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада
Туристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стоимость путевок по России и за границу на февральские каникулы выросла на 15-30 процентов по сравнению с предпраздничной неделей, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По данным главы ассоциации, в топ зарубежных направлений вошли Египет, Таиланд, ОАЭ, а также Мальдивы, Куба, Венесуэла, Сейшелы.
Внутри России на февральские праздники спросом пользуются поездки в Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Как уточнила Ломидзе, дешевле всего на эти длинные выходные отправиться в путешествие по России. В среднем за семь-десять дней такая путевка обойдется от 40 тысяч рублей с перелетом на двоих. А из зарубежных направлений самым бюджетным остается Египет. Туры туда стартуют от 90-95 тысяч на двоих с перелетом на 10 дней на "все включено".
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссияЕгипетТаиландМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в Россиикуда можно лететькуда поехатьОтдых на море
 
 
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