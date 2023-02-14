https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851994924.html

Кадыров рассказал, как в Турции из-под завалов спасли человека

Кадыров рассказал, как в Турции из-под завалов спасли человека - РИА Новости, 14.02.2023

Кадыров рассказал, как в Турции из-под завалов спасли человека

Совместными усилиями российских, белорусских и киргизских спасателей в Турции из-под завалов после землетрясения на глубине более четырех метров спасен человек, РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:18

2023-02-14T17:18

2023-02-14T17:18

в мире

турция

сирия

рамзан кадыров

даниил мартынов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

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ГРОЗНЫЙ, 14 фев – РИА Новости. Совместными усилиями российских, белорусских и киргизских спасателей в Турции из-под завалов после землетрясения на глубине более четырех метров спасен человек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человека. "На участке, закрепленном за российским МЧС в Турции, где работают наши спасатели, на глубине завала более четырех метров обнаружен живым и спасен мужчина. Российские специалисты участвуют в ликвидации последствий землетрясения на территории, оказавшейся в самом эпицентре разрушений. <…> Cоветник главы МЧС России Даниил Мартынов, передал о том, что человека удалось вызволить из плена железобетонных обломков благодаря совместным усилиям российских, белорусских и киргизских спасателей. Пострадавший пробыл под завалами более 160 часов после стихийного бедствия", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Сообщается, что российские медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. "На дне завала ему поставили необходимые капельницы для поддержания и стабилизации здоровья, а после - вытащили его на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230214/mchs-1851888303.html

турция

сирия

россия

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Кирилл Волков

в мире, турция, сирия, рамзан кадыров, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сильное землетрясение в турции и сирии