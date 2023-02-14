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Оппозиция в Турции призвала запретить продавать недвижимость иностранцам - РИА Новости, 14.02.2023
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Оппозиция в Турции призвала запретить продавать недвижимость иностранцам
Оппозиция в Турции призвала запретить продавать недвижимость иностранцам - РИА Новости, 14.02.2023
Оппозиция в Турции призвала запретить продавать недвижимость иностранцам
Процесс размещения пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выявил проблему рекордного повышения арендной платы и цен на жилье в стране,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T04:59
2023-02-14T04:59
турция
анталия
стамбул
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Процесс размещения пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выявил проблему рекордного повышения арендной платы и цен на жилье в стране, оппозиция призывает запретить продажу недвижимости иностранцам, пишет местная газета T24. Высокий спрос на турецкую недвижимость со стороны иностранцев, ослабление курса лиры и введение в стране программы льготной ипотеки привели к росту в январе цен на жилье на 10%, рассказали ранее риелторы РИА Недвижимость. В среднем цены по Турции за январь выросли на 8-10%. Средняя стоимость квартиры формата "1+1" площадью 60 квадратных метров в Анталии составляет 140 тысяч евро, в Стамбуле цены на аналогичное жилье находятся в районе 200 тысяч евро, сообщила менеджер по продажам компании Point Property Turk Estate Элеонора Йылмаз. "Наряду с повышением арендной платы, продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам. Председатель İyi parti (Хорошей партии) Мерал Акшенер, проводившая в выходные инспекцию в провинции Хатай, обратила внимание на эту проблему и призвала запретить продажу земли и недвижимости иностранцам", - пишет T24. Издание отмечает, что "хотя правительство пока не предприняло никаких шагов по этому вопросу, стало известно, что продажа недвижимости иностранцам в прошлом году увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим годом". "Согласно информации, предоставленной министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Муратом Курумом, который ответил на письменный парламентский вопрос депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Севды Эрдан Кылыч, всего в 2022 году иностранцам было продано 75 185 объектов недвижимого имущества. Из этого недвижимого имущества 70 874 были жилыми домами и рабочими местами, а 4 311 - основным недвижимым имуществом, включая землю, виноградники и сады", - уточняет газета. Отмечается, что недвижимость в Турции за прошедший год покупали представители 159 стран. В топ-10 вошли Россия (17 143 объекта), Иран (9023), Ирак (6409), Германия (3211), Украина (2593), Казахстан (2557), Афганистан (2271), Кувейт (1889), США (1609), Азербайджан (1515). Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20221125/turtsiya-1834148459.html
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турция, анталия, стамбул, реджеп тайип эрдоган
Турция, Анталия, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
04:59 14.02.2023
 
Оппозиция в Турции призвала запретить продавать недвижимость иностранцам

T24: оппозиция в Турции призвала запретить продавать недвижимость иностранцам

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Процесс размещения пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выявил проблему рекордного повышения арендной платы и цен на жилье в стране, оппозиция призывает запретить продажу недвижимости иностранцам, пишет местная газета T24.
Высокий спрос на турецкую недвижимость со стороны иностранцев, ослабление курса лиры и введение в стране программы льготной ипотеки привели к росту в январе цен на жилье на 10%, рассказали ранее риелторы РИА Недвижимость. В среднем цены по Турции за январь выросли на 8-10%. Средняя стоимость квартиры формата "1+1" площадью 60 квадратных метров в Анталии составляет 140 тысяч евро, в Стамбуле цены на аналогичное жилье находятся в районе 200 тысяч евро, сообщила менеджер по продажам компании Point Property Turk Estate Элеонора Йылмаз.
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В Турции жители Антальи протестуют против продажи жилья иностранцам
"Наряду с повышением арендной платы, продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам. Председатель İyi parti (Хорошей партии) Мерал Акшенер, проводившая в выходные инспекцию в провинции Хатай, обратила внимание на эту проблему и призвала запретить продажу земли и недвижимости иностранцам", - пишет T24.
Издание отмечает, что "хотя правительство пока не предприняло никаких шагов по этому вопросу, стало известно, что продажа недвижимости иностранцам в прошлом году увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим годом".
"Согласно информации, предоставленной министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Муратом Курумом, который ответил на письменный парламентский вопрос депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Севды Эрдан Кылыч, всего в 2022 году иностранцам было продано 75 185 объектов недвижимого имущества. Из этого недвижимого имущества 70 874 были жилыми домами и рабочими местами, а 4 311 - основным недвижимым имуществом, включая землю, виноградники и сады", - уточняет газета.
Отмечается, что недвижимость в Турции за прошедший год покупали представители 159 стран. В топ-10 вошли Россия (17 143 объекта), Иран (9023), Ирак (6409), Германия (3211), Украина (2593), Казахстан (2557), Афганистан (2271), Кувейт (1889), США (1609), Азербайджан (1515).
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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