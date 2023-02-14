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Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны"

Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны" - РИА Новости, 14.02.2023

Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны"

Около десяти тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий, ландышей, а также сирень, сакура, магнолия расцвели в Москве раньше положенного срока. До 12 марта в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:44

2023-02-14T11:44

2023-02-14T11:54

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около десяти тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий, ландышей, а также сирень, сакура, магнолия расцвели в Москве раньше положенного срока. До 12 марта в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит IX выставка "Репетиция весны". Хороший повод отправиться на романтическое свидание. О буйстве красок и ароматов в Москве в середине февраля — в фотоленте РИА Новости.

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