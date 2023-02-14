Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны"

В Москве на выставке "Репетиция весны" в Ботаническом саду МГУ расцвели тюльпаны
"Репетиция весны" — это самый масштабный в стране зимний праздник модных, эффектных и новых сортов тюльпанов. Одни пахнут арбузами, другие — карамелью, третьи — яблоками", — объясняют на сайте "Аптекарского огорода".
"Репетиция весны" — это самый масштабный в стране зимний праздник модных, эффектных и новых сортов тюльпанов. Одни пахнут арбузами, другие — карамелью, третьи — яблоками", — объясняют на сайте "Аптекарского огорода".
Впервые выставка проходит в старинной Субтропической оранжерее. Вокруг лежит снег, а внутри цветут самые разнообразные растения и царят сумасшедшие ароматы.
Впервые выставка проходит в старинной Субтропической оранжерее. Вокруг лежит снег, а внутри цветут самые разнообразные растения и царят сумасшедшие ароматы.
Эта выставка — отличный способ попасть из февраля в май.
Эта выставка — отличный способ попасть из февраля в май.
Представлены и необычные цветы, например, Протея Мадиба. У нее много громких названий: протея гигантская, протея царская, протея королевская, медовый горшок или королевский сахарный куст. Кстати, изображение цветка украшает герб ЮАР.
Представлены и необычные цветы, например, Протея Мадиба. У нее много громких названий: протея гигантская, протея царская, протея королевская, медовый горшок или королевский сахарный куст. Кстати, изображение цветка украшает герб ЮАР.
На сайте "Аптекарского огорода" уточняют, что заставить растение зацвести в любое запланированное время помогает хитрая методика под названием "выгонка". Для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются. Метод требует от садовода знаний и сноровки.
На сайте "Аптекарского огорода" уточняют, что заставить растение зацвести в любое запланированное время помогает хитрая методика под названием "выгонка". Для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются. Метод требует от садовода знаний и сноровки.
Попасть на "Репетицию весны" очень просто. Для посещения достаточно входного билета в сад: в будни он стоит 300 рублей (200 — льготный), в выходные и праздники — 400 (и 250 рублей соответственно). И бонус для тех, кому тюльпанов и прочей красоты покажется мало. До марта в "Аптекарском огороде" проходит крупнейший фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".
Попасть на "Репетицию весны" очень просто. Для посещения достаточно входного билета в сад: в будни он стоит 300 рублей (200 — льготный), в выходные и праздники — 400 (и 250 рублей соответственно). И бонус для тех, кому тюльпанов и прочей красоты покажется мало. До марта в "Аптекарском огороде" проходит крупнейший фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".