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Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны" - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
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Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны"
Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны" - РИА Новости, 14.02.2023
Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны"
Около десяти тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий, ландышей, а также сирень, сакура, магнолия расцвели в Москве раньше положенного срока. До 12 марта в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:44
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около десяти тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий, ландышей, а также сирень, сакура, магнолия расцвели в Москве раньше положенного срока. До 12 марта в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит IX выставка "Репетиция весны". Хороший повод отправиться на романтическое свидание. О буйстве красок и ароматов в Москве в середине февраля — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, впечатления - туризм, фото - туризм, москва, куда сходить , что посмотреть , выставки, цветы
Фото, Туризм, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм, Москва, куда сходить , что посмотреть , Выставки, Цветы
11:44 14.02.2023 (обновлено: 11:54 14.02.2023)
 
Из февраля — в май: в Ботаническом саду МГУ идет "Репетиция весны"

В Москве на выставке "Репетиция весны" в Ботаническом саду МГУ расцвели тюльпаны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около десяти тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий, ландышей, а также сирень, сакура, магнолия расцвели в Москве раньше положенного срока. До 12 марта в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит IX выставка "Репетиция весны". Хороший повод отправиться на романтическое свидание. О буйстве красок и ароматов в Москве в середине февраля — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

"Репетиция весны" — это самый масштабный в стране зимний праздник модных, эффектных и новых сортов тюльпанов. Одни пахнут арбузами, другие — карамелью, третьи — яблоками", — объясняют на сайте "Аптекарского огорода".

Тюльпаны на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке Репетиция весны в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ
1 из 6

"Репетиция весны" — это самый масштабный в стране зимний праздник модных, эффектных и новых сортов тюльпанов. Одни пахнут арбузами, другие — карамелью, третьи — яблоками", — объясняют на сайте "Аптекарского огорода".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Впервые выставка проходит в старинной Субтропической оранжерее. Вокруг лежит снег, а внутри цветут самые разнообразные растения и царят сумасшедшие ароматы.

Посетительницы фотографируют цветы на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке Репетиция весны в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ.
2 из 6

Впервые выставка проходит в старинной Субтропической оранжерее. Вокруг лежит снег, а внутри цветут самые разнообразные растения и царят сумасшедшие ароматы.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Эта выставка — отличный способ попасть из февраля в май.

Посетительница фотографирует сирень на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке Репетиция весны в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ
3 из 6

Эта выставка — отличный способ попасть из февраля в май.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Представлены и необычные цветы, например, Протея Мадиба. У нее много громких названий: протея гигантская, протея царская, протея королевская, медовый горшок или королевский сахарный куст. Кстати, изображение цветка украшает герб ЮАР.

Протея Мадиба на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке Репетиция весны в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ
4 из 6

Представлены и необычные цветы, например, Протея Мадиба. У нее много громких названий: протея гигантская, протея царская, протея королевская, медовый горшок или королевский сахарный куст. Кстати, изображение цветка украшает герб ЮАР.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

На сайте "Аптекарского огорода" уточняют, что заставить растение зацвести в любое запланированное время помогает хитрая методика под названием "выгонка". Для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются. Метод требует от садовода знаний и сноровки.

Посетительница фотографирует цветы на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке Репетиция весны в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ
5 из 6

На сайте "Аптекарского огорода" уточняют, что заставить растение зацвести в любое запланированное время помогает хитрая методика под названием "выгонка". Для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются. Метод требует от садовода знаний и сноровки.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Попасть на "Репетицию весны" очень просто. Для посещения достаточно входного билета в сад: в будни он стоит 300 рублей (200 — льготный), в выходные и праздники — 400 (и 250 рублей соответственно). И бонус для тех, кому тюльпанов и прочей красоты покажется мало. До марта в "Аптекарском огороде" проходит крупнейший фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".

Тюльпаны бахромчатые Мон Амур на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке Репетиция весны в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ
6 из 6

Попасть на "Репетицию весны" очень просто. Для посещения достаточно входного билета в сад: в будни он стоит 300 рублей (200 — льготный), в выходные и праздники — 400 (и 250 рублей соответственно). И бонус для тех, кому тюльпанов и прочей красоты покажется мало. До марта в "Аптекарском огороде" проходит крупнейший фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
 
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