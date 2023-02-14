Трамп после обыска в своем имении сравнил ФБР с гестапо
Трамп сравнил ФБР с гестапо и заявил, что у него при обыске не нашли секретных документов
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе обыска в его имении правоохранители смогли найти лишь папки от секретных документов, а не сами бумаги, проводивших следственные действия сотрудников он записал в "гестапо".
"Многие из так называемых документов, изъятых "гестапо" в Мар-а-Лаго, в отличие от "нерейдов у Байдена", были дешевыми и самыми обычными папками со словами "материалы для президента", "конфиденциально", "секретно" или другими штампами на обложке. Внутри ничего не было, потому что в ходе встреч, на которых передавалась информация, например, в Овальном офисе, бумаги убирали из папок, оставляя только пустые обложки", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он заявил, что собирал папки в стопочку как воспоминание, и "в этом нет ничего плохого": документами такие папки не являются. Как заявил политик, "министерству несправедливости" следует проверить хранение действующим президентом Джо Байденом материалов в доступных помещениях.
В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне. ФБР обыскало резиденции Байдена в штате Делавэр.
Как сообщали СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, датированные 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
В августе прошлого года сотрудники ФБР обыскали имение Трампа.
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