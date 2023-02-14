06:26 14.02.2023 (обновлено: 06:27 14.02.2023)
Минобороны Японии объявило о планах закупить у США ракеты Tomahawk
Kyodo: глава минобороны Японии Хамада объявил о планах закупить у США ракеты Tomahawk
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада объявил о планах властей заключить контракт с США на массовую закупку крылатых ракет Tomahawk, сообщает агентство Киодо.
По его словам, закупка ракет будет произведена через систему "иностранного военного содействия", которая обычно применяется при поставках оборонного оборудования американского производства. Власти надеются, что контракт будет подписан уже в 2023 финансовом году, который стартует 1 апреля.
В ходе январской встречи с президентом США Джо Байденом Фумио Кисида передал намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk. Предполагается, что ракеты Tomahawk должны стать частью программы по повышению способностей японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника. До этого в японских СМИ появлялась информация, что Япония к 2027 году хочет закупить у США до 500 таких ракет.
В середине декабря Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны; "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В документах также обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023-го) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП.