https://ria.ru/20230214/tok-1852031078.html
В Перми мальчик попал в больницу после удара током на остановке
В Перми мальчик попал в больницу после удара током на остановке - РИА Новости, 14.02.2023
В Перми мальчик попал в больницу после удара током на остановке
Следователи начали проверку информации о том, что мальчика ударило током на остановке в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T20:01
2023-02-14T20:01
2023-02-14T20:01
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что мальчика ударило током на остановке в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСК. Ранее несколько пермских СМИ написали, что 12 февраля на остановке "Макаренко" в Мотовилихинском районе Перми 13-летнего ребенка ударило током. Уточнялось, что мальчик задел оголенный провод, когда подошёл посмотреть расписание автобуса. "Следователи проводят проверку в связи с размещенными сведениями об электротравме, полученной ребенком", - говорится в сообщении. Уточняется, что ведомством организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Следователи установили, что ребёнок получил удар током, наступив на остановке общественного транспорта на провод, сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении.
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происшествия, пермь
В Перми мальчик попал в больницу после удара током на остановке
СУСК: в Перми мальчик попал в больницу после удара током на остановке
ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости.
Следователи начали проверку информации о том, что мальчика ударило током на остановке в Перми, сообщает
пресс-служба регионального СУСК.
Ранее несколько пермских СМИ написали, что 12 февраля на остановке "Макаренко" в Мотовилихинском районе Перми 13-летнего ребенка ударило током. Уточнялось, что мальчик задел оголенный провод, когда подошёл посмотреть расписание автобуса.
"Следователи проводят проверку в связи с размещенными сведениями об электротравме, полученной ребенком", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомством организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Следователи установили, что ребёнок получил удар током, наступив на остановке общественного транспорта на провод, сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении.