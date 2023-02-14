https://ria.ru/20230214/tigr-1851840150.html

В Хабаровском крае застрелили напавшего на охотников тигра

В Хабаровском крае застрелили напавшего на охотников тигра - РИА Новости, 14.02.2023

В Хабаровском крае застрелили напавшего на охотников тигра

Краснокнижного амурского тигра, который напал на охотников, застрелили в Нанайском районе Хабаровского края, сообщил депутат совета депутатов села Ачан Андрей... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T05:43

2023-02-14T05:43

2023-02-14T05:52

происшествия

хабаровский край

россия

дальний восток

андрей дьячков

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который напал на охотников, застрелили в Нанайском районе Хабаровского края, сообщил депутат совета депутатов села Ачан Андрей Дьячков. Как рассказали РИА Новости в администрации Арсеньевского сельского поселения, инцидент произошел с тремя местными охотниками в зимовье в тайге примерно в 60 километрах от села. Главврач Троицкой центральной районной больницы Светлана Кирдяшова подтвердила РИА Новости, что пострадавший мужчина поступил в медучреждение во вторник. "Требуется госпитализация в Хабаровск. Пациент переводится в Краевую больницу №1 силами центра медицины катастроф сегодня. Я не могу комментировать, какие раны у пациента, характер повреждений и так далее. Состояние его тяжелое, но стабильное", - отметила она. По данным краевого минздрава, пострадавшему 19 лет. Накануне его эвакуировали из Анюйского заказника, сейчас он находится в реанимации Троицкой ЦРБ. После нападения зверя он пробыл в тайге двое суток и потерял много крови.В краевом охотуправлении пока не комментируют ситуацию. С начала года хищники вблизи населенных пунктов в Нанайском, Вяземском, Хабаровском, Бикинском районах и районе имени Лазо задавили и съели уже более 60 дворовых собак и лошадь. Одного конфликтного тигра вблизи Вяземского района отловили. Росприроднадзор разрешил отлов еще шести особей. Исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак сообщал РИА Новости, что тигры охотятся на собак, потому что это легкая добыча. Основного корма для хищника - дикого кабана - сейчас в тайге недостаточно. Этому способствует вырубка дуба и АЧС. На человека тигр просто так не нападает, отметил специалист, для этого нужны веские причины - в основном это происходит, если животное попало в капкан, его подстрелили, сбили машиной и так далее. Всего в России насчитывается порядка 750 особей полосатых хищников, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти звери обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях и Амурской и Еврейской автономной областях.

https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html

https://ria.ru/20230123/tailand-1846745893.html

хабаровский край

россия

дальний восток

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происшествия, хабаровский край, россия, дальний восток, андрей дьячков, международный союз охраны природы