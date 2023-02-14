17:45 14.02.2023 (обновлено: 17:55 14.02.2023)
"Мозг еще жив". В Тибете нашли монахов, спящих по тысяче лет
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБуддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Тибете регулярно фиксируют случаи, когда тело монаха не разлагалось более месяца. Ученые пока перед феноменом бессильны. А буддисты говорят: ничего удивительного в этом нет. Дело лишь в одном. О непростой загадке — в материале РИА Новости.
Быть такого не может
Сердце Лобсанга Церинга — насельника тибетского монастыря Ганден Джангце — перестало биться 5 мая 2020-го. В тот день он сел в позу лотоса, начал читать молитву и тихо скончался. Позже насельники заметили, что тело уже несколько дней остается нетленным. Кожа эластична, суставы гибкие, волосы и ногти продолжали расти.
Это длилось неделю, две, месяц. В Ганден Джангце прибыли ученые. После нескольких энцефалограмм констатировали: мозг по-прежнему сохраняет активность, есть слабые импульсы. Но это невозможно! Монахи же ничуть не удивились. "Он ушел в тукдам", — пояснили они.
"Это особое состояние. Вокруг ламы собираются ученики и втягивают в себя его энергию. Если он сможет просидеть так достаточно долго, то станет Буддой", — объясняет личный врач Далай-ламы XIV Барри Керзин.
При этом тело, по сути, мертво. В организме почти не остается влаги. Однако мозг работает и сознание сохраняется.
Согласно завещанию
Аналогичный случай произошел в 2015-м в Монголии. В местном монастыре нашли тело ламы, скончавшегося в 1852 году. Судя по всему, он также умер во время медитации. Тогда среди экспертов шли споры. Одни утверждали: "Монах еще жив". Температура тела — 33 градуса — ниже нормы, но незначительно. Другие возражали: "Быть такого не может".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Согласно буддийским представлениям, в тукдаме медитирующий сам контролирует ситуацию. В таком состоянии ламы могут пребывать годами или даже столетиями.
По мнению некоторых ученых, это полностью меняет представления о смерти. Современная медицина до того пользовалась оппозицией: либо жив — либо мертв. А выходит, человеческое сознание какое-то время после остановки всех биологических процессов продолжает существовать.
Пожалуй, самый известный случай произошел почти 100 лет назад в Иволгинском дацане под Улан-Удэ. Тогда здесь жил Пандито Хамбо-лама Даши Итигэлов. В 1927-м, предчувствуя свою кончину, он собрал учеников и стал читать молитву. Постепенно перестал подавать признаки жизни. А на седьмой день стало ясно, что наставник перешел в нирвану.
Так ламу и похоронили в кедровом коробе, сидящим в позе лотоса. В своем завещании Итигэлов просил проверить его могилу через 75 лет. В 2002-м назначенный срок истек, и монахи эксгумировали останки.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкНетленное тело XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова в Этигэлэ Хамбо Ламын ордон в буддийском монастырском комплексе Иволгинский дацан в Бурятии
Нетленное тело XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова в Этигэлэ Хамбо Ламын ордон в буддийском монастырском комплексе Иволгинский дацан в Бурятии
Они испытали настоящий шок: было ощущение, что Хамбо-лама скончался всего пару дней назад — даже волосы не изменились.
Это подтвердили и специалисты Российского центра судмедэкспертизы. По их словам, волосяной покров по своим свойствам такой же, как у живых. Хотя сам организм считается мертвым — температура тела всего 20 градусов.
Им это удалось
Так специалисты из разных стран заинтересовались многовековыми буддийскими практиками. Одними из первых феномен стали изучать российские специалисты. В 2020-м Институт мозга РАН договорился с духовным лидером тибетского буддизма Далай-ламой XIV создать два исследовательских центра в монастырях на юге Индии.
Монахов изучали в том числе и во время глубокой медитации. Установили, что в это время организм в разы меньше реагирует на внешние раздражители. Причем происходит это неосознанно.
Наиболее отчетлив этот феномен при тукдаме. Тело умершего выглядит так, будто он заснул: никаких признаков разложения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБуддийские монахи во время молитвы в храме Нефритового Будды Юйфосы в Шанхае
Буддийские монахи во время молитвы в храме Нефритового Будды Юйфосы в Шанхае
"Нормальный человек, когда входит в комнату с покойником, испытывает некую отстраненность и даже страх. Ничего этого при тукдаме нет. Наоборот — возникает ощущение спокойствия", — объясняет директор Института мозга РАН академик Святослав Медведев.
Почему так, достоверно неизвестно. Возможно, мозг, в котором сохраняется какая-то активность, поддерживает тонус всего организма. Другая версия: под влиянием медитации при умирании выделяются какие-то вещества, которые защищают клетки от разложения.
Так или иначе, но буддийским монахам, видимо, удалось перехитрить смерть. А вот как, ученым еще предстоит выяснить.