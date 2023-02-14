https://ria.ru/20230214/tibet-1851996272.html

"Мозг еще жив". В Тибете нашли монахов, спящих по тысяче лет

"Мозг еще жив". В Тибете нашли монахов, спящих по тысяче лет - РИА Новости, 14.02.2023

"Мозг еще жив". В Тибете нашли монахов, спящих по тысяче лет

В Тибете регулярно фиксируют случаи, когда тело монаха не разлагалось более месяца. Ученые пока перед феноменом бессильны. А буддисты говорят: ничего... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:45

2023-02-14T17:45

2023-02-14T17:55

религия

тибет

монголия

улан-удэ

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Тибете регулярно фиксируют случаи, когда тело монаха не разлагалось более месяца. Ученые пока перед феноменом бессильны. А буддисты говорят: ничего удивительного в этом нет. Дело лишь в одном. О непростой загадке — в материале РИА Новости.Быть такого не можетСердце Лобсанга Церинга — насельника тибетского монастыря Ганден Джангце — перестало биться 5 мая 2020-го. В тот день он сел в позу лотоса, начал читать молитву и тихо скончался. Позже насельники заметили, что тело уже несколько дней остается нетленным. Кожа эластична, суставы гибкие, волосы и ногти продолжали расти.Это длилось неделю, две, месяц. В Ганден Джангце прибыли ученые. После нескольких энцефалограмм констатировали: мозг по-прежнему сохраняет активность, есть слабые импульсы. Но это невозможно! Монахи же ничуть не удивились. "Он ушел в тукдам", — пояснили они."Это особое состояние. Вокруг ламы собираются ученики и втягивают в себя его энергию. Если он сможет просидеть так достаточно долго, то станет Буддой", — объясняет личный врач Далай-ламы XIV Барри Керзин.При этом тело, по сути, мертво. В организме почти не остается влаги. Однако мозг работает и сознание сохраняется.Согласно завещаниюАналогичный случай произошел в 2015-м в Монголии. В местном монастыре нашли тело ламы, скончавшегося в 1852 году. Судя по всему, он также умер во время медитации. Тогда среди экспертов шли споры. Одни утверждали: "Монах еще жив". Температура тела — 33 градуса — ниже нормы, но незначительно. Другие возражали: "Быть такого не может".Согласно буддийским представлениям, в тукдаме медитирующий сам контролирует ситуацию. В таком состоянии ламы могут пребывать годами или даже столетиями.По мнению некоторых ученых, это полностью меняет представления о смерти. Современная медицина до того пользовалась оппозицией: либо жив — либо мертв. А выходит, человеческое сознание какое-то время после остановки всех биологических процессов продолжает существовать.Пожалуй, самый известный случай произошел почти 100 лет назад в Иволгинском дацане под Улан-Удэ. Тогда здесь жил Пандито Хамбо-лама Даши Итигэлов. В 1927-м, предчувствуя свою кончину, он собрал учеников и стал читать молитву. Постепенно перестал подавать признаки жизни. А на седьмой день стало ясно, что наставник перешел в нирвану.Так ламу и похоронили в кедровом коробе, сидящим в позе лотоса. В своем завещании Итигэлов просил проверить его могилу через 75 лет. В 2002-м назначенный срок истек, и монахи эксгумировали останки.Они испытали настоящий шок: было ощущение, что Хамбо-лама скончался всего пару дней назад — даже волосы не изменились.Это подтвердили и специалисты Российского центра судмедэкспертизы. По их словам, волосяной покров по своим свойствам такой же, как у живых. Хотя сам организм считается мертвым — температура тела всего 20 градусов.Им это удалосьТак специалисты из разных стран заинтересовались многовековыми буддийскими практиками. Одними из первых феномен стали изучать российские специалисты. В 2020-м Институт мозга РАН договорился с духовным лидером тибетского буддизма Далай-ламой XIV создать два исследовательских центра в монастырях на юге Индии.Монахов изучали в том числе и во время глубокой медитации. Установили, что в это время организм в разы меньше реагирует на внешние раздражители. Причем происходит это неосознанно.Наиболее отчетлив этот феномен при тукдаме. Тело умершего выглядит так, будто он заснул: никаких признаков разложения."Нормальный человек, когда входит в комнату с покойником, испытывает некую отстраненность и даже страх. Ничего этого при тукдаме нет. Наоборот — возникает ощущение спокойствия", — объясняет директор Института мозга РАН академик Святослав Медведев.Почему так, достоверно неизвестно. Возможно, мозг, в котором сохраняется какая-то активность, поддерживает тонус всего организма. Другая версия: под влиянием медитации при умирании выделяются какие-то вещества, которые защищают клетки от разложения.Так или иначе, но буддийским монахам, видимо, удалось перехитрить смерть. А вот как, ученым еще предстоит выяснить.

https://ria.ru/20230213/smert-1851735902.html

тибет

монголия

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

тибет, монголия, улан-удэ, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)