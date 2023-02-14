https://ria.ru/20230214/syabitova-1851915247.html
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой - РИА Новости, 14.02.2023
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой
Роза Сябитова призналась, что любит ведущую Ларису Гузееву. Также сваха заявила, что никому не позволит ругать свою коллегу. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:58
2023-02-14T13:58
2023-02-14T13:58
шоубиз
роза сябитова
лариса гузеева
отношения
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Роза Сябитова призналась, что любит ведущую Ларису Гузееву. Также сваха заявила, что никому не позволит ругать свою коллегу. Однако она призналась, что не может ответить на вопрос об отношении Гузеевой к ней. Кроме того, теледива отказалась озвучить гонорары на шоу "Давай поженимся!". Сябитова и Гузеева вели передачу "Давай Поженимся!" более 13 лет. В прошлом году проект перестал выходить в эфир. Ранее дочь свахи показала редкую фотографию со свадьбы родителей. Также она поздравила мать с 61-летием.
https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роза сябитова, лариса гузеева, отношения
Шоубиз, Роза Сябитова, Лариса Гузеева, отношения
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой
Сябитова назвала Гузееву "любимой коллегой" и пригрозила критикам актрисы
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Роза Сябитова призналась, что любит ведущую Ларису Гузееву. Также сваха заявила, что никому не позволит ругать свою коллегу.
"Я за Ларису Гузееву всем пасть порву. Лариса для меня, как близкий родственник. Только я могу ее ругать. Я люблю ее! Она умная, талантливая и любимая моя коллега", – высказалась
знаменитость в передаче "Злые языки".
Однако она призналась, что не может ответить на вопрос об отношении Гузеевой к ней.
Кроме того, теледива отказалась озвучить гонорары на шоу "Давай поженимся!".
"Вопрос о гонорарах не ко мне. Никто в принципе не говорит о гонорарах. Это кодекс чести", – заключила сваха.
Сябитова и Гузеева вели передачу "Давай Поженимся!" более 13 лет. В прошлом году проект перестал выходить в эфир.
Ранее дочь свахи показала
редкую фотографию со свадьбы родителей. Также она поздравила мать с 61-летием.