Рейтинг@Mail.ru
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230214/syabitova-1851915247.html
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой - РИА Новости, 14.02.2023
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой
Роза Сябитова призналась, что любит ведущую Ларису Гузееву. Также сваха заявила, что никому не позволит ругать свою коллегу. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:58
2023-02-14T13:58
шоубиз
роза сябитова
лариса гузеева
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772000192_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5edd40b0ab11ec4793940abbfcb4b05e.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Роза Сябитова призналась, что любит ведущую Ларису Гузееву. Также сваха заявила, что никому не позволит ругать свою коллегу. Однако она призналась, что не может ответить на вопрос об отношении Гузеевой к ней. Кроме того, теледива отказалась озвучить гонорары на шоу "Давай поженимся!". Сябитова и Гузеева вели передачу "Давай Поженимся!" более 13 лет. В прошлом году проект перестал выходить в эфир. Ранее дочь свахи показала редкую фотографию со свадьбы родителей. Также она поздравила мать с 61-летием.
https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772000399_0:0:3077:2199_1920x0_80_0_0_75a522f0193a67a5f56a4c465bda2980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роза сябитова, лариса гузеева, отношения
Шоубиз, Роза Сябитова, Лариса Гузеева, отношения
13:58 14.02.2023
 
Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой

Сябитова назвала Гузееву "любимой коллегой" и пригрозила критикам актрисы

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Роза Сябитова призналась, что любит ведущую Ларису Гузееву. Также сваха заявила, что никому не позволит ругать свою коллегу.
"Я за Ларису Гузееву всем пасть порву. Лариса для меня, как близкий родственник. Только я могу ее ругать. Я люблю ее! Она умная, талантливая и любимая моя коллега", – высказалась знаменитость в передаче "Злые языки".
Однако она призналась, что не может ответить на вопрос об отношении Гузеевой к ней.
Кроме того, теледива отказалась озвучить гонорары на шоу "Давай поженимся!".
"Вопрос о гонорарах не ко мне. Никто в принципе не говорит о гонорарах. Это кодекс чести", – заключила сваха.
Сябитова и Гузеева вели передачу "Давай Поженимся!" более 13 лет. В прошлом году проект перестал выходить в эфир.
Ранее дочь свахи показала редкую фотографию со свадьбы родителей. Также она поздравила мать с 61-летием.
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября 2022, 18:40Шоубиз
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой
 
ШоубизРоза СябитоваЛариса Гузееваотношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала