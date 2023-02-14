https://ria.ru/20230214/syabitova-1851915247.html

Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой

Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой - РИА Новости, 14.02.2023

Сябитова раскрыла детали отношений с Гузеевой

Роза Сябитова призналась, что любит ведущую Ларису Гузееву. Также сваха заявила, что никому не позволит ругать свою коллегу. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:58

2023-02-14T13:58

2023-02-14T13:58

шоубиз

роза сябитова

лариса гузеева

отношения

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Роза Сябитова призналась, что любит ведущую Ларису Гузееву. Также сваха заявила, что никому не позволит ругать свою коллегу. Однако она призналась, что не может ответить на вопрос об отношении Гузеевой к ней. Кроме того, теледива отказалась озвучить гонорары на шоу "Давай поженимся!". Сябитова и Гузеева вели передачу "Давай Поженимся!" более 13 лет. В прошлом году проект перестал выходить в эфир. Ранее дочь свахи показала редкую фотографию со свадьбы родителей. Также она поздравила мать с 61-летием.

https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

роза сябитова, лариса гузеева, отношения