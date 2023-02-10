https://ria.ru/20230210/syabitova-1851260545.html

Дочь Сябитовой поделилась редкой фотографией матери

Дочь Сябитовой поделилась редкой фотографией матери - РИА Новости, 10.02.2023

Дочь Сябитовой поделилась редкой фотографией матери

Дочь Розы Сябитовой Ксения показала фотографию своих родителей из ЗАГСа. Также она поздравила родительницу с 61-летием. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:23

2023-02-10T19:23

2023-02-10T19:23

шоубиз

роза сябитова

семья

отношения

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дочь Розы Сябитовой Ксения показала фотографию своих родителей из ЗАГСа. Также она поздравила родительницу с 61-летием. В 1983 году сваха впервые вышла замуж за Михаила Сябитова. В браке родилось двое детей – сын Денис и дочь Ксения. В 1993-м супруг теледивы скончался от инфаркта. В 2008 году ведущая познакомилась с Юрием Андреевым на передаче "Давай поженимся!". Вскоре она вышла за него замуж. Однако спустя два года знаменитость развелась со вторым супругом. Ранее Сябитова поделилась фотографией с внучкой. Она предстала на снимке в домашнем наряде.

https://ria.ru/20220915/dikaprio-1816934463.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

роза сябитова, семья, отношения