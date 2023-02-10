Дочь Сябитовой поделилась редкой фотографией матери
Дочь Сябитовой поделилась фотографией первой свадьбы матери
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дочь Розы Сябитовой Ксения показала фотографию своих родителей из ЗАГСа. Также она поздравила родительницу с 61-летием.
Скриншот публикации Ксении Сябитовой в социальной сети
Скриншот публикации Ксении Сябитовой в социальной сети
"Сегодня у моей любимой мамочки день рождения. Пусть у тебя все будет хорошо! Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за жизнь! Ты самая лучшая!" – подписала снимок наследница ведущей в своей соцсети.
В 1983 году сваха впервые вышла замуж за Михаила Сябитова. В браке родилось двое детей – сын Денис и дочь Ксения. В 1993-м супруг теледивы скончался от инфаркта.
В 2008 году ведущая познакомилась с Юрием Андреевым на передаче "Давай поженимся!". Вскоре она вышла за него замуж. Однако спустя два года знаменитость развелась со вторым супругом.
Ранее Сябитова поделилась фотографией с внучкой. Она предстала на снимке в домашнем наряде.
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