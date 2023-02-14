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Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов - РИА Новости, 14.02.2023
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Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов
Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов - РИА Новости, 14.02.2023
Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов
На 60% территории Запорожской и Херсонской областей отсутствует мобильная связь, интернет есть только в крупных городах, сообщил сенатор от Запорожской области... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:14
2023-02-14T17:15
запорожская область
херсонская область
россия
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
технологии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На 60% территории Запорожской и Херсонской областей отсутствует мобильная связь, интернет есть только в крупных городах, сообщил сенатор от Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Ворона. "На 60% территорий Херсонской и Запорожской областей связь отсутствует полностью. Человек не в состоянии вызвать скорую помощь, сообщить о том, что он живой", - сказал политик в ходе слушаний в СФ во вторник. По словам законодателя, интернет в этих регионах доступен только в крупных городах, неудобство из-за отсутствия мобильной связи и интернета испытывают около 1,5 миллиона человек. Кроме того, Ворона обратил внимание представителей Росгвардии и МВД на необходимость обеспечения радиоволновой и оптико-волоконной связи в этих областях. По его мнению, соответствующая связь в регионах, необходимая для координации деятельности органов госвласти субъектов РФ, в полной мере не работает.
https://ria.ru/20230214/rostekh-1851843732.html
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запорожская область, херсонская область , россия, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), технологии
Запорожская область, Херсонская область , Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Технологии
17:14 14.02.2023 (обновлено: 17:15 14.02.2023)
 
Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов

Сенатор Ворона: на 60% территории Запорожской и Херсонской областей отсутствует связь

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкНовая вышка мобильной связи стандарте LTE
Новая вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Новая вышка мобильной связи стандарте LTE . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На 60% территории Запорожской и Херсонской областей отсутствует мобильная связь, интернет есть только в крупных городах, сообщил сенатор от Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Ворона.
"На 60% территорий Херсонской и Запорожской областей связь отсутствует полностью. Человек не в состоянии вызвать скорую помощь, сообщить о том, что он живой", - сказал политик в ходе слушаний в СФ во вторник.
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По словам законодателя, интернет в этих регионах доступен только в крупных городах, неудобство из-за отсутствия мобильной связи и интернета испытывают около 1,5 миллиона человек.
Кроме того, Ворона обратил внимание представителей Росгвардии и МВД на необходимость обеспечения радиоволновой и оптико-волоконной связи в этих областях. По его мнению, соответствующая связь в регионах, необходимая для координации деятельности органов госвласти субъектов РФ, в полной мере не работает.
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Запорожская областьХерсонская областьРоссияСовет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Технологии
 
 
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