https://ria.ru/20230214/svyaz-1851993427.html

Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов

Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов - РИА Новости, 14.02.2023

Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов

На 60% территории Запорожской и Херсонской областей отсутствует мобильная связь, интернет есть только в крупных городах, сообщил сенатор от Запорожской области... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:14

2023-02-14T17:14

2023-02-14T17:15

запорожская область

херсонская область

россия

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технологии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На 60% территории Запорожской и Херсонской областей отсутствует мобильная связь, интернет есть только в крупных городах, сообщил сенатор от Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Ворона. "На 60% территорий Херсонской и Запорожской областей связь отсутствует полностью. Человек не в состоянии вызвать скорую помощь, сообщить о том, что он живой", - сказал политик в ходе слушаний в СФ во вторник. По словам законодателя, интернет в этих регионах доступен только в крупных городах, неудобство из-за отсутствия мобильной связи и интернета испытывают около 1,5 миллиона человек. Кроме того, Ворона обратил внимание представителей Росгвардии и МВД на необходимость обеспечения радиоволновой и оптико-волоконной связи в этих областях. По его мнению, соответствующая связь в регионах, необходимая для координации деятельности органов госвласти субъектов РФ, в полной мере не работает.

https://ria.ru/20230214/rostekh-1851843732.html

https://ria.ru/20230213/internet-1851643599.html

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херсонская область

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запорожская область, херсонская область , россия, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), технологии