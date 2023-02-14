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Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине - РИА Новости, 14.02.2023
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Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине
Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине - РИА Новости, 14.02.2023
Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине
Россия достигла основных стратегических целей во время спецоперации на Украине вопреки заявлениям США, пишет издание Global Times. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:45
2023-02-14T14:18
россия
украина
сша
нато
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия достигла основных стратегических целей во время спецоперации на Украине вопреки заявлениям США, пишет издание Global Times."Запад слишком сильно преувеличивает стратегические амбиции Москвы. Там постоянно говорят, что Россия терпит неудачу на Украине, не достигает своих целей", — подчеркнул научный сотрудник Китайской академии общественных наук Лю Сян.При этом российские военнослужащие создали стабильный фронт на востоке Днепра, и теперь они могут наносить не только контрудары, но и совершать атаки в западном направлении. Киев же на 100 процентов зависит от помощи США и НАТО, добавил эксперт.Учитывая все вышесказанное, Штатам становится невыгодно продолжать поддерживать Украину и накачивать ее оружием. Тем не менее Вашингтон уже задал мощную антироссийскую тональность, что уменьшает возможности будущего геополитического компромисса.При этом США оставили страны альянса практически беззащитными, опустошив свои собственные запасы для снабжения Украины, резюмировал член британского парламента Джордж Гэллоуэй.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230212/kongress-1851579108.html
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россия, украина, сша, нато, джордж гэллоуэй
Россия, Украина, США, НАТО, Джордж Гэллоуэй
11:45 14.02.2023 (обновлено: 14:18 14.02.2023)
 
Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине

Global Times: Россия в рамках спецоперации достигла всех стратегических целей на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне спецоперации
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия достигла основных стратегических целей во время спецоперации на Украине вопреки заявлениям США, пишет издание Global Times.
"Запад слишком сильно преувеличивает стратегические амбиции Москвы. Там постоянно говорят, что Россия терпит неудачу на Украине, не достигает своих целей", — подчеркнул научный сотрудник Китайской академии общественных наук Лю Сян.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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При этом российские военнослужащие создали стабильный фронт на востоке Днепра, и теперь они могут наносить не только контрудары, но и совершать атаки в западном направлении. Киев же на 100 процентов зависит от помощи США и НАТО, добавил эксперт.
Учитывая все вышесказанное, Штатам становится невыгодно продолжать поддерживать Украину и накачивать ее оружием. Тем не менее Вашингтон уже задал мощную антироссийскую тональность, что уменьшает возможности будущего геополитического компромисса.
При этом США оставили страны альянса практически беззащитными, опустошив свои собственные запасы для снабжения Украины, резюмировал член британского парламента Джордж Гэллоуэй.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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