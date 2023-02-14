https://ria.ru/20230214/svo-1851892056.html

Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине

Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине - РИА Новости, 14.02.2023

Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине

Россия достигла основных стратегических целей во время спецоперации на Украине вопреки заявлениям США, пишет издание Global Times. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:45

2023-02-14T11:45

2023-02-14T14:18

россия

украина

сша

нато

джордж гэллоуэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e6c112fbc873c9f1c1fbd276dfa59a.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия достигла основных стратегических целей во время спецоперации на Украине вопреки заявлениям США, пишет издание Global Times."Запад слишком сильно преувеличивает стратегические амбиции Москвы. Там постоянно говорят, что Россия терпит неудачу на Украине, не достигает своих целей", — подчеркнул научный сотрудник Китайской академии общественных наук Лю Сян.При этом российские военнослужащие создали стабильный фронт на востоке Днепра, и теперь они могут наносить не только контрудары, но и совершать атаки в западном направлении. Киев же на 100 процентов зависит от помощи США и НАТО, добавил эксперт.Учитывая все вышесказанное, Штатам становится невыгодно продолжать поддерживать Украину и накачивать ее оружием. Тем не менее Вашингтон уже задал мощную антироссийскую тональность, что уменьшает возможности будущего геополитического компромисса.При этом США оставили страны альянса практически беззащитными, опустошив свои собственные запасы для снабжения Украины, резюмировал член британского парламента Джордж Гэллоуэй.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230212/kongress-1851579108.html

https://ria.ru/20230214/ssha-1851883312.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, нато, джордж гэллоуэй