https://ria.ru/20230214/sukhoi-1851889434.html

ОАК рассматривает возможность производства в Индии Sukhoi SuperJet

ОАК рассматривает возможность производства в Индии Sukhoi SuperJet - РИА Новости, 14.02.2023

ОАК рассматривает возможность производства в Индии Sukhoi SuperJet

Объединенная авиастроительная корпорация рассматривает возможность локализации и производства в Индии Sukhoi SuperJet, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:37

2023-02-14T11:37

2023-02-14T11:37

экономика

технологии

индия

россия

юрий слюсарь

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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БАНГАЛОР (Индия), 14 фев – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация рассматривает возможность локализации и производства в Индии Sukhoi SuperJet, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. "Проект самолета Sukhoi SuperJet, возможность локализации и производства здесь (в Индии) мы рассматриваем. Есть уже опыт серийного производства здесь. Так называемое импортное лицо Sukhoi SuperJet, которое не поставляется в Россию сейчас, Индия в этом лице может закупать агрегаты с нашей помощью и с поставками наших комплектующих наладить здесь производство планера и сделать полноценный индийский самолет с поставками на внутренний рынок и на рынки дружественных стран. Я думаю, что для Индии это интересно. Получить современный гражданский самолет с нашей помощью сейчас это шаг вперед", - сказал Слюсарь РИА Новости. "100-местная машина здесь востребована, в первую очередь на внутренних перевозках, страна большая, на наш взгляд такие самолеты подойдут. Ну а мы готовы оказать всю необходимую помощь и с технологической и с технической стороны, потому что Индия это наши большие друзья. Мы бы хотели, что бы эта дружба развивалась не только в военной сфере, но и гражданской", - добавил он. Он также отметил, что Россия предлагает Индии самолеты Ил-114 и сотрудничество по самолету МС-21.

https://ria.ru/20230208/ladoga-1850575107.html

https://ria.ru/20230201/rosaviatsiya-1848881235.html

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экономика, технологии, индия, россия, юрий слюсарь , sukhoi superjet 100 (ssj100)