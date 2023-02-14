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В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина - РИА Новости, 14.02.2023
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина
Калининский районный суд Тюмени дал двум местным жителям больше чем по два года колонии общего режима по делу о сбыте алкогольной продукции с метанолом, которой РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T23:36
2023-02-14T23:36
2023-02-14T23:36
происшествия
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тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Калининский районный суд Тюмени дал двум местным жителям больше чем по два года колонии общего режима по делу о сбыте алкогольной продукции с метанолом, которой смертельно отравилась женщина, сообщает прокуратура Тюменской области. Установлено, что тюменец в ноябре 2021 года приобрел у знакомого алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт, и сбыл не менее двух коробок соучастнице для продажи в продуктовом магазине. От употребления этого контрафакта в январе 2022 года погибла женщина. Уголовное дело было заведено по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть человека. "Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев подсудимой и 2 года 6 месяцев подсудимому с отбыванием сроков в исправительной колонии общего режима", - следует из сообщения облпрокуратуры. В январе 2021 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в ходе расследования отравления людей метанолом в Тюмени. Расследование всех уголовных дел находилось на контроле в центральном аппарате СК РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина
В Тюмени поставщика и продавца осудили за сбыт суррогата, от которого умерла женщина