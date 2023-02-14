Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/sud-1852048840.html
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина - РИА Новости, 14.02.2023
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина
Калининский районный суд Тюмени дал двум местным жителям больше чем по два года колонии общего режима по делу о сбыте алкогольной продукции с метанолом, которой РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T23:36
2023-02-14T23:36
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Калининский районный суд Тюмени дал двум местным жителям больше чем по два года колонии общего режима по делу о сбыте алкогольной продукции с метанолом, которой смертельно отравилась женщина, сообщает прокуратура Тюменской области. Установлено, что тюменец в ноябре 2021 года приобрел у знакомого алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт, и сбыл не менее двух коробок соучастнице для продажи в продуктовом магазине. От употребления этого контрафакта в январе 2022 года погибла женщина. Уголовное дело было заведено по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть человека. "Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев подсудимой и 2 года 6 месяцев подсудимому с отбыванием сроков в исправительной колонии общего режима", - следует из сообщения облпрокуратуры. В январе 2021 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в ходе расследования отравления людей метанолом в Тюмени. Расследование всех уголовных дел находилось на контроле в центральном аппарате СК РФ.
https://ria.ru/20230213/banda-1851685007.html
тюмень
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
23:36 14.02.2023
 
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина

В Тюмени поставщика и продавца осудили за сбыт суррогата, от которого умерла женщина

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Калининский районный суд Тюмени дал двум местным жителям больше чем по два года колонии общего режима по делу о сбыте алкогольной продукции с метанолом, которой смертельно отравилась женщина, сообщает прокуратура Тюменской области.
Установлено, что тюменец в ноябре 2021 года приобрел у знакомого алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт, и сбыл не менее двух коробок соучастнице для продажи в продуктовом магазине. От употребления этого контрафакта в январе 2022 года погибла женщина. Уголовное дело было заведено по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев подсудимой и 2 года 6 месяцев подсудимому с отбыванием сроков в исправительной колонии общего режима", - следует из сообщения облпрокуратуры.
В январе 2021 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в ходе расследования отравления людей метанолом в Тюмени. Расследование всех уголовных дел находилось на контроле в центральном аппарате СК РФ.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 13:34
Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии
 
ПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала