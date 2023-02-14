https://ria.ru/20230214/sud-1852048840.html

В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина

В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина - РИА Новости, 14.02.2023

В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина

Калининский районный суд Тюмени дал двум местным жителям больше чем по два года колонии общего режима по делу о сбыте алкогольной продукции с метанолом, которой РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T23:36

2023-02-14T23:36

2023-02-14T23:36

происшествия

тюмень

россия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Калининский районный суд Тюмени дал двум местным жителям больше чем по два года колонии общего режима по делу о сбыте алкогольной продукции с метанолом, которой смертельно отравилась женщина, сообщает прокуратура Тюменской области. Установлено, что тюменец в ноябре 2021 года приобрел у знакомого алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт, и сбыл не менее двух коробок соучастнице для продажи в продуктовом магазине. От употребления этого контрафакта в январе 2022 года погибла женщина. Уголовное дело было заведено по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть человека. "Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев подсудимой и 2 года 6 месяцев подсудимому с отбыванием сроков в исправительной колонии общего режима", - следует из сообщения облпрокуратуры. В январе 2021 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в ходе расследования отравления людей метанолом в Тюмени. Расследование всех уголовных дел находилось на контроле в центральном аппарате СК РФ.

https://ria.ru/20230213/banda-1851685007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)