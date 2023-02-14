https://ria.ru/20230214/sud-1851989456.html

Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств

Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств - РИА Новости, 14.02.2023

Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств

Судебные дела военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей должны рассматриваться с учетом не только правовых аспектов, но и... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:58

2023-02-14T16:58

2023-02-14T16:58

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные дела военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей должны рассматриваться с учетом не только правовых аспектов, но и жизненных обстоятельств, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей, соответствующие поправки внесли и в процессуальное законодательство. "Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе вооруженных сил и других воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения", - подчеркнул глава государства.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин