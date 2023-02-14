https://ria.ru/20230214/sud-1851989456.html
Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств
Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств - РИА Новости, 14.02.2023
Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств
Судебные дела военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей должны рассматриваться с учетом не только правовых аспектов, но и... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:58
2023-02-14T16:58
2023-02-14T16:58
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные дела военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей должны рассматриваться с учетом не только правовых аспектов, но и жизненных обстоятельств, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей, соответствующие поправки внесли и в процессуальное законодательство. "Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе вооруженных сил и других воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения", - подчеркнул глава государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств
Путин призвал рассматривать дела участников спецоперации с учетом жизненных обстоятельств
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные дела военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей должны рассматриваться с учетом не только правовых аспектов, но и жизненных обстоятельств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращаю ваше внимание: рассмотрение таких дел, таких вопросов должно вестись самым тщательным образом с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуаций. Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Он отметил, что в последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей, соответствующие поправки внесли и в процессуальное законодательство.
"Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе вооруженных сил и других воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения", - подчеркнул глава государства.