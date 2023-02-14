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В Китае заявили о планах США перейти к радикальным мерам на Украине
В Китае заявили о планах США перейти к радикальным мерам на Украине - РИА Новости, 14.02.2023
В Китае заявили о планах США перейти к радикальным мерам на Украине
На фоне тяжелого положения украинской армии Соединенные Штаты могут открыто вмешаться в конфликт и инициировать переговоры с Россией, написал обозреватель Фэй... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:30
2023-02-14T17:30
2023-02-14T18:39
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На фоне тяжелого положения украинской армии Соединенные Штаты могут открыто вмешаться в конфликт и инициировать переговоры с Россией, написал обозреватель Фэй Сюэ в статье для издания Global Times."Развитие событий указывает на то, что на следующем этапе ситуация между Москвой и Киевом может претерпеть значительные изменения. Кажется, США <…> желают быстрого результата", — отметил он.При этом журналист обратил внимание, что, несмотря на сильную поддержку Вашингтона и НАТО, Украина не может получить преимущество на поле боя. Без усиления вмешательства со стороны Белого дома ВСУ, очевидно, потерпят поражение.Это в очередной раз доказывает роль Киева в качестве американской марионетки. Вашингтону выгоднее вести прокси-войны через посредников для достижения своих геополитических целей, резюмировал Фэй Сюэ.В Москве неоднократно отмечали, что США, игнорируя важные положения международного права, настраиваются на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230214/evropa-1851940151.html
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
17:30 14.02.2023 (обновлено: 18:39 14.02.2023)
В Китае заявили о планах США перейти к радикальным мерам на Украине
GT: США могут вмешаться в конфликт на Украине и напрямую вступить в переговоры с Россией
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
На фоне тяжелого положения украинской армии Соединенные Штаты могут открыто вмешаться в конфликт и инициировать переговоры с Россией, написал обозреватель Фэй Сюэ в статье для издания Global Times
.
"Развитие событий указывает на то, что на следующем этапе ситуация между Москвой и Киевом может претерпеть значительные изменения. Кажется, США <…> желают быстрого результата", — отметил он.
При этом журналист обратил внимание, что, несмотря на сильную поддержку Вашингтона и НАТО, Украина не может получить преимущество на поле боя. Без усиления вмешательства со стороны Белого дома ВСУ, очевидно, потерпят поражение.
"США могут выйти на передовую из-за кулис и напрямую вступить в переговоры с Россией", — поделился своим мнением автор.
Это в очередной раз доказывает роль Киева в качестве американской марионетки. Вашингтону выгоднее вести прокси-войны через посредников для достижения своих геополитических целей, резюмировал Фэй Сюэ.
В Москве неоднократно отмечали, что США, игнорируя важные положения международного права, настраиваются на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.