Рейтинг@Mail.ru
США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/ssha-1851977600.html
США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами
США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами - РИА Новости, 14.02.2023
США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами
Белый дом объяснил обнаружение стольких летающих объектов над территорией США всего за несколько дней тем, что американские военные настроили радиолокационные... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:25
2023-02-14T16:26
в мире
сша
джон кирби
министерство обороны сша
norad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856735_0:262:2867:1875_1920x0_80_0_0_d72afc635aaa63fc9584ed0de94222d8.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Белый дом объяснил обнаружение стольких летающих объектов над территорией США всего за несколько дней тем, что американские военные настроили радиолокационные системы. В интервью телеканалу CNN координатору стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джону Кирби был задан вопрос, почему за короткий промежуток времени произошло так много инцидентов с летающими объектами. "Сотрудники североамериканского командования ПВО (NORAD) настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров... И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций ", - ответил Кирби. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
https://ria.ru/20230214/amerika-1851913326.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856735_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_bb9c51eb34e95c35b759604ba0362b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джон кирби, министерство обороны сша, norad
В мире, США, Джон Кирби, Министерство обороны США, NORAD
16:25 14.02.2023 (обновлено: 16:26 14.02.2023)
 
США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами

Белый дом объяснил обнаружение большого числа летающих объектов над США настройкой радаров

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinОбломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Белый дом объяснил обнаружение стольких летающих объектов над территорией США всего за несколько дней тем, что американские военные настроили радиолокационные системы.
В интервью телеканалу CNN координатору стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джону Кирби был задан вопрос, почему за короткий промежуток времени произошло так много инцидентов с летающими объектами.
"Сотрудники североамериканского командования ПВО (NORAD) настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров... И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций ", - ответил Кирби.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
Моряки ВМС США транспортируют высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 12:48
В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми объектами в небе над США
 
В миреСШАДжон КирбиМинистерство обороны СШАNORAD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала