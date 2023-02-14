16:25 14.02.2023 (обновлено: 16:26 14.02.2023)
США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами
Белый дом объяснил обнаружение большого числа летающих объектов над США настройкой радаров
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinОбломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Белый дом объяснил обнаружение стольких летающих объектов над территорией США всего за несколько дней тем, что американские военные настроили радиолокационные системы.
В интервью телеканалу CNN координатору стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джону Кирби был задан вопрос, почему за короткий промежуток времени произошло так много инцидентов с летающими объектами.
"Сотрудники североамериканского командования ПВО (NORAD) настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров... И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций ", - ответил Кирби.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.