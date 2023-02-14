https://ria.ru/20230214/ssha-1851977600.html

США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами

США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами - РИА Новости, 14.02.2023

США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами

Белый дом объяснил обнаружение стольких летающих объектов над территорией США всего за несколько дней тем, что американские военные настроили радиолокационные... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:25

2023-02-14T16:25

2023-02-14T16:26

в мире

сша

джон кирби

министерство обороны сша

norad

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Белый дом объяснил обнаружение стольких летающих объектов над территорией США всего за несколько дней тем, что американские военные настроили радиолокационные системы. В интервью телеканалу CNN координатору стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джону Кирби был задан вопрос, почему за короткий промежуток времени произошло так много инцидентов с летающими объектами. "Сотрудники североамериканского командования ПВО (NORAD) настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров... И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций ", - ответил Кирби. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.

https://ria.ru/20230214/amerika-1851913326.html

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в мире, сша, джон кирби, министерство обороны сша, norad