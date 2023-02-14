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Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала - РИА Новости, 14.02.2023
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Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала
Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала - РИА Новости, 14.02.2023
Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала
Западные страны преподнесли России подарок своими агрессивными заявлениями, заявил на своем YouTube-канале офицер разведки американской морской пехоты в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:02
2023-02-14T14:58
скотт риттер
сергей лавров
владимир путин
россия
сша
москва
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Западные страны преподнесли России подарок своими агрессивными заявлениями, заявил на своем YouTube-канале офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. "Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", — уточнил он. По его мнению, после распада Советского Союза наступило время, когда Штаты и их союзники всем видом показывали расположенность к Москве, хоть в реальности считали ее поверженным противником. Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Всем стало понятно, что России не стоит ждать и надеяться на то, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней, резюмировал офицер. В начал февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что США, игнорируя важные положения международного права, нацелились на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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скотт риттер, сергей лавров, владимир путин, россия, сша, москва, в мире
Скотт Риттер, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, США, Москва, В мире
12:02 14.02.2023 (обновлено: 14:58 14.02.2023)
 
Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала

Офицер США Риттер: освобождение от Запада стало прекрасным подарком для России

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля
Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Западные страны преподнесли России подарок своими агрессивными заявлениями, заявил на своем YouTube-канале офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

"Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", — уточнил он.
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По его мнению, после распада Советского Союза наступило время, когда Штаты и их союзники всем видом показывали расположенность к Москве, хоть в реальности считали ее поверженным противником.

"Нам нравилось чувствовать себя хозяевами, когда мы приезжали в Россию и смотрели на русских как на поверженного противника. Тогда мы им говорили, что необходимо довериться капитализму, и тогда все будет хорошо", — объяснил Риттер.

Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Всем стало понятно, что России не стоит ждать и надеяться на то, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней, резюмировал офицер.
В начал февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе.
В Москве неоднократно отмечали, что США, игнорируя важные положения международного права, нацелились на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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