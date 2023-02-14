https://ria.ru/20230214/ssha-1851897382.html

Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала

Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала - РИА Новости, 14.02.2023

Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала

Западные страны преподнесли России подарок своими агрессивными заявлениями, заявил на своем YouTube-канале офицер разведки американской морской пехоты в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:02

2023-02-14T12:02

2023-02-14T14:58

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Западные страны преподнесли России подарок своими агрессивными заявлениями, заявил на своем YouTube-канале офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. "Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", — уточнил он. По его мнению, после распада Советского Союза наступило время, когда Штаты и их союзники всем видом показывали расположенность к Москве, хоть в реальности считали ее поверженным противником. Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Всем стало понятно, что России не стоит ждать и надеяться на то, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней, резюмировал офицер. В начал февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что США, игнорируя важные положения международного права, нацелились на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.

https://ria.ru/20230214/ssha-1851883312.html

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849783276.html

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скотт риттер, сергей лавров, владимир путин, россия, сша, москва, в мире