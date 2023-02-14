12:02 14.02.2023 (обновлено: 14:58 14.02.2023)
Американский разведчик: Россия получила подарок, о котором и не мечтала
Офицер США Риттер: освобождение от Запада стало прекрасным подарком для России
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля
Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Западные страны преподнесли России подарок своими агрессивными заявлениями, заявил на своем YouTube-канале офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
"Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", — уточнил он.
"Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", — уточнил он.
По его мнению, после распада Советского Союза наступило время, когда Штаты и их союзники всем видом показывали расположенность к Москве, хоть в реальности считали ее поверженным противником.
"Нам нравилось чувствовать себя хозяевами, когда мы приезжали в Россию и смотрели на русских как на поверженного противника. Тогда мы им говорили, что необходимо довериться капитализму, и тогда все будет хорошо", — объяснил Риттер.
Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Всем стало понятно, что России не стоит ждать и надеяться на то, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней, резюмировал офицер.
В начал февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе.
В Москве неоднократно отмечали, что США, игнорируя важные положения международного права, нацелились на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.